Cascavel e Paraná - O Show Rural Coopavel 2026 consolida-se como um dos principais palcos de inovação e difusão de conhecimento do agronegócio brasileiro ao mostrar, na prática, que o futuro do campo passa pela união entre tecnologia, sustentabilidade e qualidade de vida. Sob o tema “A força que vem de dentro”, o evento evidencia soluções que ultrapassam a produção agrícola e alcançam dimensões sociais, ambientais e econômicas do meio rural, com destaque para o espaço do IDR-Paraná.

Um dos símbolos dessa visão integrada é a Praça das Águas, desenvolvida em parceria com a Sanepar. O local convida o público a refletir sobre a preservação dos recursos hídricos, a biodiversidade e o equilíbrio dos ecossistemas. Em 2026, a novidade é a inclusão de colmeias de abelhas nativas sem ferrão, que ampliam o caráter educativo do espaço ao demonstrar, de forma prática, a relação entre polinização, qualidade da água, produção de alimentos e sustentabilidade. A proposta reforça que cuidar da água e da biodiversidade é essencial para a vida no campo e nas cidades.

Ao longo de sua área no evento, o IDR-Paraná apresenta um amplo conjunto de iniciativas que traduzem o avanço de um modelo agrícola mais eficiente, sustentável e inclusivo. As ações vão da produção de grãos ao fortalecimento da agroindústria familiar, passando pela fruticultura, olericultura, uso de bioinsumos, pecuária com melhoramento genético, além de soluções em energias renováveis, conectividade rural e saneamento ambiental.

Em entrevista ao Jornal O Paraná, o diretor regional do IDR-Paraná em Cascavel, Lindomir Pezenti, comenta que o Show Rural cumpre um papel estratégico ao aproximar pesquisa, extensão e produtor rural. “É um espaço onde o conhecimento sai do papel e chega à propriedade. São tecnologias que ajudam a reduzir custos, aumentar a produtividade e, principalmente, garantir mais qualidade de vida para quem vive no campo”, afirma. Ele destaca ainda que muitas das iniciativas apresentadas abordam fatores decisivos para o sucesso da atividade rural, como manejo integrado, diversificação produtiva, criação de animais, agregação de valor e a permanência das famílias no meio rural.