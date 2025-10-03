IDR-Paraná abre inscrições para PSS com 173 vagas em diversas áreas do campo neste sábado

Curitiba - Serão abertas neste sábado, 4 de outubro, a partir das 8h, as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), que vai contratar 173 profissionais de nível superior e técnico. Prazo vai até 14 de outubro e as inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet.

As oportunidades são para as áreas de administração, agronomia, medicina veterinária, engenharia florestal, serviço social, zootecnia e engenharia de alimentos, além de técnicos agrícolas ou em agropecuária e pesquisadores com doutorado.

O secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Marcio Nunes, destacou a importância da contratação desses profissionais para ampliar a presença da extensão rural em todo o Estado.