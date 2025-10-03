IDR-Paraná abre inscrições para PSS com 173 vagas em diversas áreas do campo neste sábado

Curitiba - Serão abertas neste sábado, 4 de outubro, a partir das 8h, as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), que vai contratar 173 profissionais de nível superior e técnico. Prazo vai até 14 de outubro e as inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet.
As oportunidades são para as áreas de administração, agronomia, medicina veterinária, engenharia florestal, serviço social, zootecnia e engenharia de alimentos, além de técnicos agrícolas ou em agropecuária e pesquisadores com doutorado.
O secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Marcio Nunes, destacou a importância da contratação desses profissionais para ampliar a presença da extensão rural em todo o Estado.
“Com a contratação, garantimos que nenhum município do Paraná ficará sem um extensionista. Eles estarão a postos para dar apoio e ajudar todo o nosso pessoal, dentro da visão de Sistema Estadual da Agricultura”, disse.
“Esses profissionais vão fortalecer a equipe e atuar como ponto de apoio. Estamos em um processo de construção e de fortalecimento, garantindo equipes mais preparadas e presentes em todo o Estado”, afirmou.
Inscrições e Remuneração
Os contratos terão duração inicial de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por mais um ano. A remuneração varia de R$ 4.434,31 a R$ 9.466,72. As inscrições estão abertas até as 23h59 do dia 14 de outubro e devem ser feitas exclusivamente pelo site www.eprotocolo.pr.gov.br. O processo é gratuito e mais informações podem ser consultadas no site do IDR-PR.
Fonte: AEN