Governo Lula reduz cobertura do Proagro para ano-safra 2025/26

Cascavel e Paraná - A partir do início do ano-safra 2025/2026, em 1º de julho, o Proagro (Programa de Garantia da Atividade Agropecuária) passará por uma reestruturação significativa. O CMN (Conselho Monetário Nacional) decidiu reduzir o limite de enquadramento para R$ 200 mil por ano agrícola, excluindo parte dos médios produtores da cobertura do programa, que protege contra inadimplências em operações de crédito rural.

A medida foi aprovada em reunião extraordinária do CMN, formado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad; pela ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet; e pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Atualmente, o Proagro cobre operações de custeio agrícola de até R$ 270 mil, limite que havia sido reduzido de R$ 335 mil em abril de 2024.

De acordo com nota divulgada pelo Banco Central, a mudança tem como objetivo concentrar os recursos do programa na agricultura familiar e liberar espaço fiscal para ampliar o alcance do seguro rural a produtores mais vulneráveis a eventos climáticos. Com a alteração, médios produtores com operações acima do novo teto deverão recorrer a seguradoras privadas, que contam com subsídios do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR), criado para baratear os custos dessas apólices.

Além da mudança no limite de enquadramento, o CMN também aprovou ajustes nas regras para concessão do seguro. A partir de agora, a análise de elegibilidade levará em conta não apenas a frequência das perdas anteriores, mas também a severidade e o volume das indenizações recebidas. O objetivo, segundo o Banco Central, é o de garantir maior precisão na avaliação de risco, sem excluir produtores que sofreram prejuízos pontuais de grande impacto.

Outra mudança relevante envolve o Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc), que orienta o cálculo atuarial do Proagro. A partir de julho, as faixas de risco do Zarc terão peso reduzido na definição do valor das indenizações, o que, na prática, permitirá o aumento do valor pago aos produtores segurados.

Segundo o BC, essas mudanças buscam garantir maior cobertura a pequenos produtores e tornar o Proagro mais sustentável, especialmente diante da crescente frequência de eventos climáticos extremos que vêm impactando o setor agropecuário no País.