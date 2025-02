Governo federal “bate e assopra” e vê o Desenrola Rural como “ajuda” ao agro

Cascavel - O governo federal encontrou um jeitinho de (des)enrolar o produtor brasileiro. Como diz o dito popular: é a política do bate a assopra. Poucos dias depois de suspender novas contratações de linhas de financiamento do Plano Safra e do próprio ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, admitir que o Plano Safra “ficaria sem recursos”, agora, na segunda-feira (24) começou a vigorar o “Desenrola Rural”. Para produtores rurais consultados por O Paraná, o governo fecha as torneiras dos recursos, entretanto, sabe como ninguém encontrar formas para cobrar quem está devendo.

Conforme o governo, o Desenrola Brasil tem a finalidade de possibilitar aos agricultores a regularização de suas dívidas e voltar a financiar suas produções. Produtores da agricultura familiar com dívidas em instituições bancárias ou com a União podem renegociar seus débitos e voltar a acessar o crédito rural via Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Pronaf. Os descontos, por meio do Desenrola Rural, são de até 96% no valor das dívidas, conforme informa o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.

Desde segunda-feira, os produtores já podem procurar uma agência bancária para consultar sua situação junto a instituições com as quais têm dívidas. Aqueles com débitos inscritos na Dívida Ativa da União têm até o dia 30 de maio para se inscrever no Desenrola Rural. Já para os que têm dívidas junto ao Pronaf, o prazo vai até 31 de dezembro.

O Desenrola Rural quer auxiliar um total de mais de 1,35 milhão de agricultores com dívidas em atraso há mais de um ano – mais de 250 mil apenas ao longo de 2025. A proposta é envolver, sobretudo, inscritos na Dívida Ativa da União – por esse motivo, a pasta destaca que não haverá prejuízo para o Tesouro.

“Lista Negra”

O Desenrola Rural foi sancionado pelo presidente este mês e tem como meta incluir mais agricultores no crédito rural. Parte dos produtores, segundo a pasta, não deve mais ao banco, mas permanece em cadastros negativos, os chamados scores negativos. São pessoas que repactuaram suas dívidas, mas os bancos as mantiveram numa espécie de lista negativa.

Um levantamento feito pela pasta mostra ainda que 69% das dívidas financeiras tinham valores de até R$10 mil; cerca de 22%, de R$10 mil a R$50 mil; e 9% eram dívidas acima de R$50 mil. Entre as dívidas não financeiras, ou seja, as que não correspondem a empréstimos, 47% dos agricultores familiares têm dívidas inferiores a R$ 1 mil, débitos menores que um salário mínimo.

CNA orienta produtores

Na semana passada, a CNA (Confederação Nacional da Agricultura), emitiu Comunicado Técnico para orientar os produtores sobre o Programa de Regularização de Dívidas e Facilitação de Acesso ao Crédito Rural da Agricultura Familiar, o Desenrola Rural. O comunicado da CNA esclarece, entre outros pontos, quais dívidas estão enquadradas no programa, as condições oferecidas para quitação ou parcelamento e a quem o produtor rural deve recorrer para consultar sua situação financeira e solicitar a adesão à repactuação dos débitos. O documento pode ser baixado no portal da CNA: cnabrasil.org.br