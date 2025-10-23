Cascavel e Paraná - Os produtores rurais ganharam um novo fôlego para colocar em dia o georreferenciamento de suas propriedades. O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, assinou o Decreto 12.689/2025, ampliando em quatro anos o prazo para a exigência da certificação de georreferenciamento de imóveis rurais, agora estendido até 21 de outubro de 2029.

A medida, publicada em edição extra do Diário Oficial da União, evita que produtores sejam impedidos de realizar operações de compra, venda ou regularização fundiária por falta do documento. Até então, o prazo para o cumprimento da exigência — no caso de imóveis com área inferior a 25 hectares — se encerraria em 20 de novembro deste ano.

“Assinei o decreto porque logo venceria o período para o georreferenciamento das propriedades rurais. Isso dá um prazo mais longo para que todos possam se adequar à lei e promover o georreferenciamento”, afirmou Alckmin, ao anunciar a decisão. O vice-presidente comanda o Executivo nos próximos dias enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre viagem oficial ao Sudeste Asiático.

O georreferenciamento é o processo técnico que define a localização exata, os limites e a dimensão de um imóvel rural com base em coordenadas geográficas obtidas por meio de equipamentos de GPS de alta precisão, drones ou imagens de satélite.

O procedimento é essencial para garantir a segurança jurídica das propriedades e é exigido em transações como venda, doação, desmembramento, parcelamento ou remembramento, além de ser necessário para acesso a crédito rural e regularização fundiária.

Com o novo decreto, a obrigatoriedade da certificação junto ao Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) passa a valer apenas a partir de 21 de novembro de 2029 para todas as situações de transferência ou alteração de imóveis rurais, independentemente do tamanho da área.

Segundo o MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar), responsável pela proposta, a prorrogação atende a pedidos de entidades e produtores que enfrentavam dificuldades técnicas e custos elevados para concluir o processo dentro do prazo original.

Repercussão

A decisão foi recebida com entusiasmo pelas entidades representativas do agronegócio. O Sistema FAEP (Federação da Agricultura do Estado do Paraná) destacou que a ampliação do prazo representa uma vitória para os produtores, especialmente os pequenos e médios.

“Essa é uma conquista do produtor rural, independentemente do tamanho da propriedade, que poderá dormir mais tranquilo com mais quatro anos para realizar o processo. Sabendo da importância do tema, o Sistema FAEP trabalhou incansavelmente para a prorrogação do prazo, articulando com os deputados federais e mostrando ao governo federal que essa medida traz segurança jurídica para o meio rural”, afirmou o presidente interino da entidade, Ágide Eduardo Meneguette.