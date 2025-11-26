Brasília, Cascavel e Paraná - A FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária) apresentou ontem (25) uma notícia-crime à PGR (Procuradoria-Geral da República) contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e servidores envolvidos na edição de decretos e portarias de demarcação de terras indígenas publicados em 18 de novembro, durante a COP30.

A bancada afirma que os atos foram praticados “em desacordo com a Lei 14.701/2023”, que instituiu o Marco Temporal e foi aprovada por ampla maioria no Congresso Nacional. “Após deliberação da nossa diretoria, apresentamos notícia-crime por prevaricação e abuso de autoridade contra os responsáveis, pois esses atos afrontam a legislação vigente e violam o devido processo legal”, disse o presidente da FPA, deputado Pedro Lupion (PP-PR).

Segundo a representação apresentada à PGR, os agentes públicos “podem ter cometido o crime de prevaricação, previsto no artigo 319 do Código Penal”, ao editar ou participar de atos de ofício “contra disposição expressa de lei, com o objetivo de satisfazer interesse pessoal ou político”.

Para Lupion, a sucessão de atos publicados pelo governo federal criou “um choque entre os Três Poderes”, uma vez que o Executivo avançou com demarcações enquanto o STF (Supremo Tribunal Federal) conduzia a conciliação da ADC 87, e o Congresso Nacional aguardava a suspensão de novos atos até o fim das negociações. “A Frente Parlamentar da Agropecuária registra sua extrema preocupação com decisões que rompem o equilíbrio institucional, criam instabilidade e desrespeitam a lei aprovada pelo Parlamento e em pleno vigor”, disse.

A bancada destacou que os atos foram editados “com nítida finalidade política” e anunciados justamente no encerramento da COP30, numa tentativa de criar uma narrativa internacional de avanço demarcatório “à revelia do devido processo legal e da legislação vigente”.

“A escalada de insegurança jurídica provocada pelas recentes demarcações é inaceitável. O Executivo avançou unilateralmente, em pleno processo de diálogo entre os Poderes, editando portarias declaratórias e decretos de homologação no exato momento em que o STF conduz a conciliação da ADC 87, e quando o Congresso — que aprovou a Lei 14.701/2023 — aguardava a suspensão de atos isolados até o fim das discussões”, diz o documento.

O presidente da FPA reforçou ainda que a CNA (Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil) já solicitou ao ministro do STF, Gilmar Mendes, relator da ADC 87, a anulação cautelar dos atos publicados em 18 de novembro, até que seja realizada a verificação completa do cumprimento das exigências legais.

Atos do governo sobre as demarcaçõe potencializam a insegurança no campo

Uma semana marcada por portarias e decretos do governo federal reabriu um ponto sensível do debate fundiário no Brasil e fez a Frente Parlamentar da Agropecuária soar um alerta contundente. Em meio ao processo de conciliação conduzido pelo Supremo Tribunal Federal, o Executivo avançou unilateralmente sobre demarcações de terras, ignorando – conforme a FPA -, regras claras previstas na Lei 14.701/2023 — o Marco Temporal, aprovado pelo Congresso e em pleno vigor. A decisão, tomada sem diálogo institucional e em contexto político internacional, na visão do setor produtivo, desencadeou o que a FPA classifica como uma perigosa escalada de insegurança jurídica no País.