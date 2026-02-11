Brasil - O presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, e o vice-governador do Paraná, Darci Piana, destacaram o papel decisivo das pessoas que conhecem profundamente o agronegócio e que, diariamente, contribuem para o desenvolvimento e o fortalecimento de um setor responsável por cerca de 25% do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro. A manifestação ocorreu durante a abertura oficial da sexta edição do Fórum de TI das Cooperativas, realizada na terça-feira (10), evento que reúne profissionais do Brasil, do Paraguai e da Argentina para debater inovação, conectividade e segurança digital no ambiente cooperativista.

No Paraná, o agronegócio representa aproximadamente 35% da economia estadual, e uma parcela significativa dessa riqueza passa diretamente pelas cooperativas, ressaltou o vice-governador. Segundo Darci Piana, trata-se de um segmento altamente organizado, que merece reconhecimento não apenas pela força econômica, mas também pelo impacto social e comunitário. “É um setor que gera empregos, oportunidades e desenvolvimento para milhares de paranaenses”, afirmou, ao mencionar programas estruturados pelo governo Ratinho Júnior voltados ao fortalecimento das propriedades rurais, ao crescimento das cidades e ao avanço sustentável de todo o Estado.

Tema estratégico

Durante a cerimônia, Dilvo Grolli enfatizou um tema que se tornou estratégico para as cooperativas e para diferentes cadeias produtivas: a segurança da informação. Para o dirigente, proteger dados e sistemas é hoje uma das tarefas mais críticas dentro das organizações, exigindo profissionais qualificados, comprometidos e com conhecimento da realidade do campo. “A segurança é fundamental. Proteger dados é uma missão indispensável e precisa ser conduzida por pessoas talentosas, capazes e que compreendem o agro. Temos muito a agradecer a cada um de vocês”, declarou, ao reconhecer a atuação das equipes de Tecnologia da Informação das cooperativas.