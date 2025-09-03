Fim do vazio sanitário abre a semeadura da soja no Paraná

Paraná - O Paraná iniciou oficialmente uma nova temporada agrícola. Na segunda-feira, produtores da chamada Região 2 — que abrange municípios do Norte, Noroeste, Centro-Oeste e Oeste do Estado — puderam dar início à semeadura da soja, marcando o fim do vazio sanitário, que vigorou de 2 de junho a 31 de agosto. Durante esse período, ficou proibida a manutenção de plantas vivas no campo, estratégia fundamental para reduzir os riscos de disseminação da ferrugem asiática.

A medida, regulamentada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, é considerada uma das mais importantes políticas fitossanitárias do País. A ferrugem, causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi, é a doença mais severa da soja e pode levar a perdas de até 90% da produtividade quando não controlada. “O vazio sanitário é uma ação coletiva. Se cada produtor fizer a sua parte, conseguimos atrasar o aparecimento da ferrugem e preservar o potencial produtivo das lavouras”, destaca o engenheiro agrônomo Paulo Ferreira, pesquisador especializado em sanidade vegetal.

Escalonamento regional

No Paraná, o vazio sanitário ocorre de forma escalonada, respeitando os diferentes microclimas do Estado. A Portaria nº 1.271/2025, publicada pelo Mapa, definiu as datas específicas para cada região. Enquanto a Região 2 já iniciou o plantio, a Região 1 — que inclui Sul, Leste, Campos Gerais e Litoral — terá a janela de semeadura aberta apenas em 20 de setembro, seguindo até 20 de janeiro. Já a Região 3, que corresponde ao Sudoeste paranaense, poderá plantar a partir de 11 de setembro, com prazo até 10 de janeiro.

A fiscalização do cumprimento das regras é feita pela Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. “Nosso papel é o de garantir que todos respeitem o calendário. Não se trata de burocracia, mas de uma medida técnica para proteger a principal cultura agrícola do Paraná”, explica Luciana Almeida, gerente de sanidade vegetal da Adapar.

A soja é o carro-chefe da agricultura paranaense. Em 2024, o Valor Bruto da Produção (VBP) da oleaginosa somou R$ 36,9 bilhões, representando parcela significativa da economia rural do Estado. Para especialistas, a manutenção desse desempenho depende diretamente do sucesso no controle da ferrugem. “A doença é uma ameaça permanente. Sem o vazio sanitário, a pressão de esporos seria muito maior e a dependência de defensivos químicos aumentaria de forma insustentável”, afirma Ferreira.

Desafios no campo

Apesar do otimismo com a abertura do plantio, os produtores enfrentam desafios adicionais. O alto custo de insumos, a volatilidade do mercado internacional e as condições climáticas são variáveis que podem impactar os resultados da safra. “A janela de semeadura é relativamente ampla, mas a definição do momento ideal de plantar depende do regime de chuvas. Quem conseguir alinhar calendário e clima terá melhores condições de alcançar boas produtividades”, avalia o produtor rural Marcos Oliveira, de Cascavel, no Oeste do Estado.

Outro ponto de atenção é o alinhamento das práticas de manejo. A ferrugem asiática, mesmo controlada com o vazio sanitário, ainda exige monitoramento constante e aplicação estratégica de fungicidas. “A recomendação é que os produtores invistam em rotação de culturas, variedades resistentes e no uso racional de defensivos, sempre seguindo a orientação técnica”, reforça Luciana Almeida, da Adapar.