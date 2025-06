Feijão: Brasil bate recorde histórico nas exportações

Brasil - O Brasil alcançou um feito inédito em sua história agrícola: entre maio de 2024 e abril de 2025, o país exportou mais de 400 mil toneladas de feijão, ultrapassando R$ 2 bilhões em faturamento, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses (IBRAFE). O mais surpreendente é que esse salto nas exportações ocorreu sem prejudicar o mercado interno — os preços ao consumidor permaneceram entre os mais baixos dos últimos cinco anos.

O resultado reflete o amadurecimento de uma cadeia produtiva que tem sabido equilibrar com precisão as demandas doméstica e internacional. Exportando apenas o excedente, o país assegura o acesso da população brasileira ao feijão, alimento símbolo da cesta básica nacional, e ao mesmo tempo fortalece seu papel como fornecedor global de segurança alimentar.

De iniciativa isolada à estratégia nacional

O atual protagonismo do Brasil no comércio internacional de feijões não surgiu da noite para o dia. A trajetória começou em 2005, quando o IBRAFE iniciou um trabalho estruturado com o objetivo de transformar o país em uma referência mundial no setor. À época, o plano envolvia visitas técnicas a centros de pesquisa como a Embrapa, o Instituto Agronômico de Campinas (IAC) e o então IAPAR (atualmente IDR-Paraná), para criar uma conexão mais forte entre ciência, produção e mercado.

“O foco sempre foi integrar os elos da cadeia, unindo tecnologia de ponta com estratégias comerciais sólidas”, afirma Marcelo Lüders, presidente do IBRAFE.

Com o tempo, essa rede foi sendo ampliada e fortalecida por iniciativas inovadoras, como a criação de grupos de WhatsApp que reúnem técnicos, agrônomos, produtores, empacotadores e exportadores. O modelo permite a troca de informações em tempo real, facilitando decisões estratégicas no campo e nos escritórios.

Pulse Day: um ponto de inflexão

Outro marco decisivo nessa evolução foi a criação do Pulse Day, evento itinerante promovido pelo IBRAFE que percorre os principais polos produtivos do país. A iniciativa leva aos produtores — pequenos e grandes — informações sobre mercado, novas cultivares, tecnologias de manejo e oportunidades de exportação.

“O Pulse Day representa a democratização do conhecimento técnico. Ele aproxima o agricultor da ciência e do mercado internacional, abrindo novas perspectivas para quem antes estava isolado”, explica Rayla Castelo, assessora de imprensa do instituto.

Estado e iniciativa privada em sintonia

A conquista do recorde também é fruto da atuação coordenada de diversas instituições públicas. Ministérios como o da Agricultura e Pecuária (MAPA), das Relações Exteriores (MRE) e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) atuaram em parceria com os adidos agrícolas brasileiros para abrir caminhos em mercados estratégicos.

Nos últimos três anos, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) passou a desempenhar um papel central no planejamento e execução de ações de posicionamento internacional. Por meio do projeto Brazil Superfoods, os próprios exportadores passaram a divulgar globalmente a qualidade, a sustentabilidade e a regularidade do feijão brasileiro.