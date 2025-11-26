Cascavel e Paraná - O presidente da FEAPR (Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná), Cesar Veronese, esteve em Curitiba reunido com a diretoria da FAEP para apresentar um balanço das ações desenvolvidas em parceria ao longo de 2025 e, ao mesmo tempo, projetar os próximos passos para 2026.

Balanço da Parceria FEAPR/FAEP e Perspectivas para 2026

Segundo Veronese, o apoio do Sistema FAEP/SENAR foi fundamental para a realização de 10 eventos do Programa de Sustentabilidade da FEAPR neste ano. As iniciativas alcançaram 6.226 participantes, somando 1.980 pessoas presentes nos encontros presenciais e outras 4.246 acompanhando as transmissões online pelo canal Agronomia Paraná, da própria FEAPR, no YouTube.