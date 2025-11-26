Cascavel e Paraná - O presidente da FEAPR (Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná), Cesar Veronese, esteve em Curitiba reunido com a diretoria da FAEP para apresentar um balanço das ações desenvolvidas em parceria ao longo de 2025 e, ao mesmo tempo, projetar os próximos passos para 2026.
Balanço da Parceria FEAPR/FAEP e Perspectivas para 2026
Segundo Veronese, o apoio do Sistema FAEP/SENAR foi fundamental para a realização de 10 eventos do Programa de Sustentabilidade da FEAPR neste ano. As iniciativas alcançaram 6.226 participantes, somando 1.980 pessoas presentes nos encontros presenciais e outras 4.246 acompanhando as transmissões online pelo canal Agronomia Paraná, da própria FEAPR, no YouTube.
Diante dos resultados positivos e do crescente interesse do público, Veronese entregou um ofício solicitando ao Sistema FAEP/SENAR a ampliação da parceria para 2026. A proposta prevê a realização de 30 eventos ao longo do próximo ano, fortalecendo a capacitação, o debate técnico e a difusão de conhecimento para profissionais e estudantes da agronomia em todo o estado.
Ampliação da Parceria e Impacto no Setor Agropecuário Paranaense
Veronese destacou que a continuidade e a ampliação da parceria são estratégicas para consolidar ações de sustentabilidade e formação profissional, reforçando o impacto da FEAPR junto ao setor agropecuário paranaense. Além de Veronese, participaram do encontro Marcos Marcon (Agroinformativo); o diretor-financeiro do Sistema FAEP, Paulo Buso e o gerente do Departamento de Relações Sindicais,João Lazaro Pires.