FEAPR: 78 anos em defesa da agronomia paranaense

A presidência da federação sempre foi ocupada por representantes de diferentes regiões do estado, reforçando sua abrangência e representatividade. Em 2022, por exemplo, Cesar Davi Veronese , de Cascavel , assumiu o cargo, intensificando a atuação institucional da FEAPR no interior do Paraná.

Outro projeto relevante é o de “Sustentabilidade”, que percorre o Paraná com eventos voltados à promoção de boas práticas agrícolas. Essas ações têm contribuído para disseminar conhecimentos e fortalecer o compromisso da entidade com uma agricultura moderna e responsável.

Ao longo de sua trajetória, a FEAPR promoveu importantes iniciativas que marcaram a história da agronomia no estado. Entre elas, destaca-se a criação da Tabela de Honorários dos Engenheiros Agrônomos , que assegura reconhecimento técnico e econômico à profissão. A entidade também é responsável pela realização de congressos estaduais que fomentam o debate técnico e científico, reunindo profissionais de diversas regiões. Em 2023, a federação lançou o Prêmio FEAPR de Agronomia , com o objetivo de homenagear profissionais de destaque no ensino, na pesquisa e na extensão rural.

Paraná - A FEAPR (Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná) completa nesta quinta-feira (29), 78 anos de existência em defesa e valorização da agronomia paranaense . Fundada em 1947 sob o nome de Associação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná (AEAPR), a entidade nasceu com o propósito de organizar e fortalecer a classe dos engenheiros agrônomos paranaenses. Desde então, tornou-se uma referência no setor agrícola, destacando-se por sua atuação em áreas como valorização profissional, sustentabilidade, inovação tecnológica e apoio à agricultura familiar.

Impacto e Atuação da FEAPR

As contribuições da federação vão além da representação de classe. A FEAPR desempenha um papel ativo na promoção de uma agricultura sustentável, com impacto direto na economia e no bem-estar da população paranaense. Por meio da valorização técnica dos profissionais, do incentivo à inovação tecnológica no campo e da defesa da agricultura familiar, a entidade fortalece o setor produtivo e impulsiona o desenvolvimento rural.

Além disso, a FEAPR promove ações de educação e conscientização rural, levando conhecimento técnico e ambiental às comunidades do interior. Também atua em fóruns e conselhos, representando os engenheiros agrônomos na formulação de políticas públicas voltadas ao setor agropecuário.

Com uma trajetória marcada pelo compromisso com o progresso e a sustentabilidade, a Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná segue firme na missão de valorizar a agronomia e contribuir para uma agricultura mais eficiente, justa e ambientalmente responsável no estado.

Declarações do Presidente Cesar Veronese

Para o presidente da FEAPR, Engenheiro Agrônomo Cesar Veronese, a FEAPR conta atualmente com 20 entidades de classe da agronomia filiadas, possibilitando a cada uma delas a oportunidade de expandir conhecimento por intermédio de eventos, congressos e seminários, iniciativas voltadas à valorização profissional. “Perto de completar 80 anos, a FEAPR tem empunhado as principais bandeiras da agronomia e do agronegócio paranaense, participando inclusive da definição de políticas públicas e assuntos relacionados à profissão”, destaca Veronese. Ele destaca ainda a realização de vários eventos em nível estadual, em parceria com o Governo do Paraná, FAEP, Ocepar, CREA-PR e Itaipu, que contribuem para o desenvolvimento da agropecuária paranaense. Nos municípios, por meio das entidades filiadas, a FEAPR incentiva a participação dos profissionais dos conselhos municipais para contribuir em todos os assuntos ligados a garantir o bem-estar da comunidade. “É um orgulho estar como presidente nesta comemoração dos 78 anos e todo o trabalho é pensado de forma a dignificar a profissão de Engenheiro Agrônomo”.