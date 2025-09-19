Expovel será de 5 a 9 de novembro com portões abertos para toda a população

Cascavel e Paraná - Faltam menos de dois meses para um dos principais eventos do calendário artístico e de entretenimento de Cascavel. De 5 a 9 de novembro, o Parque de Exposições Celso Garcia Cid receberá a 44ª edição da Expovel (Exposição e Feira Agropecuária de Cascavel). A grande novidade é que em todos os dias, os portões ficarão abertos, sem cobrança de entrada, inclusive nos shows artísticos.

Na segunda-feira (22), a partir das 9h, a diretoria da SRO (Sociedade Rural do Oeste do Paraná) e demais organizadores, vão recepcionar a imprensa para um café da manhã. O objetivo é apresentar as novidades do evento.

Além das apresentações artísticas e de muita gastronomia, a programação da 44ª Expovel reserva espaço para exposições de animais, genética de ponta e negócios que fortalecem o agro.