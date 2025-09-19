Expovel será de 5 a 9 de novembro com portões abertos para toda a população

Cascavel e Paraná - Faltam menos de dois meses para um dos principais eventos do calendário artístico e de entretenimento de Cascavel. De 5 a 9 de novembro, o Parque de Exposições Celso Garcia Cid receberá a 44ª edição da Expovel (Exposição e Feira Agropecuária de Cascavel). A grande novidade é que em todos os dias, os portões ficarão abertos, sem cobrança de entrada, inclusive nos shows artísticos.
Na segunda-feira (22), a partir das 9h, a diretoria da SRO (Sociedade Rural do Oeste do Paraná) e demais organizadores, vão recepcionar a imprensa para um café da manhã. O objetivo é apresentar as novidades do evento.
Além das apresentações artísticas e de muita gastronomia, a programação da 44ª Expovel reserva espaço para exposições de animais, genética de ponta e negócios que fortalecem o agro.
Expovel: Tradição, Negócios e Entretenimento
“A Expovel é a união perfeita de tradição, negócios e entretenimento, ou seja, vamos ter atrações para todos os gostos e para toda a família”, destaca o presidente da SRO, Devair Bortolato, o Peninha.
Durante todos dias, vão ocorrer ainda disputas da Prova de 3 Tambores. O rodeio também é uma atração à parte, com a grande final no último dia da programação. A Expovel também conta com rodeios, leilões, provas equestres, feiras tecnológicas e gastronômicas — o que reforça a expectativa para 2025. As novidades também podem ser acompanhadas pelas mídias sociais da Expovel e da Sociedade Rural do Oeste do Paraná. A Expovel é uma ótima oportunidade para expor o que Cascavel e região têm de melhor no comércio e na indústria. Os interessados por manter contato pelo WhatsApp (45) 99804 9097.