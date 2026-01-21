Cascavel e Paraná - Esqueça a estabilidade de planejar a safra contando apenas com o clima e o câmbio. Para o agronegócio brasileiro, o cenário mudou drasticamente. Enquanto os Estados Unidos se movimentam agressivamente para reduzir a influência chinesa na América Latina, uma luz de alerta se acende para o Brasil.

Ao falar para a equipe de reportagem o Jornal O Paraná, o professor do Insper (Instituto de Estudo e Pesquisa), Marcos Jank, que já esteve em Cascavel participando do Show Rural Coopavel na edição 2024, disse que a disputa entre as duas superpotências não é apenas um ruído distante: é uma ameaça direta que exige uma mudança radical de postura do produtor já para 2026.

Durante anos, o Brasil navegou em águas relativamente brandas, beneficiando-se, desde 2017, do enfraquecimento das relações entre Washington e Pequim. Mas a maré virou. Jank adverte que o mundo caminha para uma fragmentação acelerada — com crises estourando simultaneamente na Venezuela, Europa, Oriente Médio e no entorno da China.

Para o empresário do campo, o recado do professor é direto: o planejamento tradicional morreu. “Antes, era possível trabalhar com um cenário provável de médio e longo prazo. Hoje, isso não existe mais”, afirma Jank. A recomendação para 2026 é blindar a gestão. Não basta mais ter um plano A. É preciso trabalhar com múltiplos cenários, pois as surpresas agora vêm de variáveis que o produtor não controla: a geopolítica, eleições internacionais e conflitos comerciais.