Entidades do Paraná se unem com foco na segurança da armazenagem de grãos

Pensando nisso, a FEAPR (Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná), juntamente com a APEPA (Associação Paranaense de Planejamento Agropecuário), Ministério do Trabalho e Emprego, CREA-PR (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná), Corpo de Bombeiros do Paraná, juntamente com a AREAC, AEAFB, AEAPG, APES e AESTCG, realizam de 25 a 27 de junho, uma rodada de encontros com o tema “Segurança e Responsabilidade na Armazenagem de Grãos: Normas, Segurança e Boas Práticas”.

Pelo 12º ano seguido, Toledo conquista o 1º lugar no ranking do VBP no Paraná

Agora, três novos eventos com a mesma proposta ocorrerão em três diferentes cidades do Estado. Cada edição contará com uma programação especial, reunindo especialistas das instituições envolvidas para abordar aspectos técnicos, legais e operacionais ligados à segurança do trabalho e à segurança alimentar.

Programação e Temas Abordados

No dia 25 de junho, a programação ocorre em Francisco Beltrão, no Parque de Exposições Jayme Canet Júnior. A palestra de abertura terá como tema “Interdições de Unidades Armazenadoras”, com Maurício Pavesi, do MTE-Ponta Grossa e na sequência, a abordagem será sobre Documentação para regularidade junto ao MTE. Logo depois, o Corpo de Bombeiros fará uma explanação sobre Normas para armazenamento de grãos e resgate em silos. Ainda no período da tarde, a AEAFB (Associação dos Engenheiros Agrônomos de Francisco Beltrão) explana sobre A atuação do profissional Engenheiro Agrônomo em uma unidade armazenadora de grãos. Em seguida, o CREA-PR fala sobre Fiscalização de armazenamento de grãos. O Engenheiro de Segurança no Trabalho, Vergínio Stangherlein, conselheiro do CREA-PR, comenta sobre a Segurança em armazéns. Por fim, ocorre uma mesa redonda com os palestrantes, sob a mediação do presidente do CREA-PR, Engenheiro Agrônomo Clodomir Ascari.

Cascavel

No dia 26 de junho, será a vez de Cascavel receber a programação. Será no auditório da AREAC (Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel). A palestra inicial às 14h será sobre o Papel do Engenheiro de Segurança do Trabalho, com atmosfera explosiva e áreas classificadas, com Verginio Stangherlin. Depois, o Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho, Valdir da Cruz de Oliveira, discorre sobre Boas Práticas. Logo após o intervalo, o Corpo de Bombeiros de Cascavel apresentará o tema Resgate em Silo e depois, o Ministério do Trabalho explica a NR 33. O CREA-PR terá um espaço para repassar informações em torno da fiscalização e posteriormente, haverá uma mesa redonda com os palestrantes.

No dia 27 de junho, essa rodada de debate chega a Ponta Grossa, no Centro Integrar, campus Uvaranas, da UEPG. Novamente, serão explanados os temas sobre Interdições de Unidades Armazenadoras, com o MTE-Ponta Grossa e sobre Resgate em Silos, com o Corpo de Bombeiros. Por sua vez, o Engenheiro Agrônomo Luiz Francisco Araújo Costa Vaz, tratará sobre Licenciamento ambiental para unidades armazenadoras e a Engenheira Agrônoma Ana Paula Afinovicz, do CREA-PR, sobre Fiscalização de armazenamento de grãos. Assunto de extrema relevância, a Prevenção de acidentes em unidades armazenadoras, será apresentada pelo professor da UEPG, Luiz Cláudio Garcia e a Segurança em armazéns, pelo Engenheiro de Segurança no Trabalho, José Aparecido Leal, da AEASTCG. Depois da mesa redonda com o mediador Clodomir Ascari, haverá uma simulação de explosão em silo e engolfamento.