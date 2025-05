Enquanto País conquista novo status sanitário, Lula "faz festa" com MST

Cascavel e Paraná - Enquanto o Brasil recebia nesta quinta-feira (29) a certificação em reconhecimento à conquista de área livre de febre aftosa sem vacinação, durante a 92ª Sessão Geral da Assembleia Mundial dos Delegados da OMSA (Organização Mundial de Saúde Animal), em Paris, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, estava no Paraná, confraternizando com membros do MST (Movimento dos Sem-Terra). Um verdadeiro contrassenso e que escancara de vez a predileção deste governo por um movimento movido por invasões de terra, em detrimento ao agronegócio, esse sim, um setor responsável por uma das maiores fatias do PIB brasileiro, o agronegócio. Nenhuma autoridade de peso representante do governo participou do evento, nem mesmo o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro.

O governo desapropriou área de 10,6 mil hectares da antiga Fazenda Brasileira. O investimento total é de R$ 304 milhões. A área é ocupada pelo MST desde 2003. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, também esteve presente.

Em Paris, estiveram na solenidade de entrega do selo internacional o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, João Martins; a vice-presidente da (FPA), Frente Parlamentar da Agropecuária), senadora Tereza Cristina e o presidente da Famasu (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Mato Grosso do Sul), Marcelo Betoni.

O feito coroa uma jornada de mais de 50 anos para erradicar a doença do rebanho nacional. O reconhecimento abre portas para mercados exigentes, como Japão e Coreia do Sul, e fortalece a imagem sanitária do país.

A “escolha” do atual presidente da República gerou manifestações de repúdio de diversos representantes do setor produtivo brasileiro. O presidente interino da FAEP, Ágide Eduardo Meneguette, manifestou repúdio a visita do presidente a um assentamento do MST, entre os municípios de Ortigueira e Faxinal, no Norte do Paraná. A área de 10.500 hectares era conhecida como fazenda Brasileira e, antes de ser ocupada, servia para a criação de búfalos. Atualmente, com a ocupação dos assentados, a propriedade cultiva grãos, verduras e hortaliças, além da criação de animais.

Repercussão da Visita e Reações do Setor Produtivo

“Em vez de adotar uma postura de diálogo com o setor produtivo, que há décadas reivindica segurança jurídica, o presidente sinaliza apoio a um movimento que promove a invasão ilegal de propriedades”, disparou Ágide Eduardo Meneguette. Lua participou da cerimônia de entrega do Programa Terra da Gente, que ocorrerá no assentamento da comunidade Maila Sabrina, onde mais de 440 famílias serão oficialmente instaladas.