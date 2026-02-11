Paraná e Toledo - O crescimento exponencial da piscicultura na região oeste do Paraná tem gerado uma demanda crescente por profissionais qualificados. Em Toledo, o curso de Engenharia de Pesca e Tecnologia em Aquicultura da Unioeste destaca-se como referência, acumulando quase 30 anos de tradição na formação de mão de obra especializada para o setor produtivo.

Dupla Titulação: Agilidade e Especialização

Um dos grandes diferenciais da graduação é a sua estrutura de dupla titulação. Segundo o Prof. Dr. Dirceu Baumgartner, diretor do Centro de Engenharias e Ciências Exatas da Unioeste Toledo, o modelo foi desenhado para atender às indústrias e cooperativas locais:

Formação em 3 anos, focada na inserção rápida no mercado de trabalho. Engenharia de Pesca: Complementação de mais 2 anos para uma formação plena e abrangente.

“Dessa forma, transformamos a graduação em dois cursos em um só, respondendo diretamente às necessidades dos produtores integrados e das indústrias de pescado”, explica Baumgartner.