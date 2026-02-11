Paraná e Toledo - O crescimento exponencial da piscicultura na região oeste do Paraná tem gerado uma demanda crescente por profissionais qualificados. Em Toledo, o curso de Engenharia de Pesca e Tecnologia em Aquicultura da Unioeste destaca-se como referência, acumulando quase 30 anos de tradição na formação de mão de obra especializada para o setor produtivo.
Dupla Titulação: Agilidade e Especialização
Um dos grandes diferenciais da graduação é a sua estrutura de dupla titulação. Segundo o Prof. Dr. Dirceu Baumgartner, diretor do Centro de Engenharias e Ciências Exatas da Unioeste Toledo, o modelo foi desenhado para atender às indústrias e cooperativas locais:
- Tecnologia em Aquicultura: Formação em 3 anos, focada na inserção rápida no mercado de trabalho.
- Engenharia de Pesca: Complementação de mais 2 anos para uma formação plena e abrangente.
“Dessa forma, transformamos a graduação em dois cursos em um só, respondendo diretamente às necessidades dos produtores integrados e das indústrias de pescado”, explica Baumgartner.
Inovação e Sustentabilidade na Cadeia Produtiva
A formação na Unioeste vai além da produção aquícola básica. O currículo abrange desde a pesca em reservatórios e oceanos até o controle rigoroso de qualidade para consumo humano. O curso também foca em:
- Desenvolvimento de Novos Produtos: Criação de alimentos derivados de peixe.
- Aproveitamento de Resíduos: Em parceria com a Engenharia Química, o curso realiza a extração de colágeno da pele do peixe para uso nas indústrias farmacêutica e alimentícia.
- Pesquisa Aplicada: Grupos dedicados à eficiência de rações e apoio a pescadores artesanais, como os do reservatório de Itaipu.
Com parcerias sólidas entre a universidade e empresas regionais, a Unioeste Toledo segue como o principal motor tecnológico para o aumento da produtividade e sustentabilidade do setor pesqueiro paranaense.