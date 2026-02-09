Empresário destaca novidades do Show Rural e comenta sobre as eleições de 2026

Cascavel - Nesta segunda-feira (9) o empresário e ex-deputado federal, Alfredo Kaefer, esteve presente no Show Rural Coopavel. Em entrevista à JRB News, ele destacou algumas das novidades da 38ª edição do evento.
“Dá para ver inovações, reformas que fizeram, e presença de empresas importantes do agro que mostram aqui os avanços da tecnologia nesse setor que é o carro-chefe da nossa economia”, afirmou o empresário.
Kaefer também falou o cenário político, e fez algumas projeções sobre as eleições de 2026.
“Já temos definido Flávio Bolsonaro, que sai de cara com mais de 20% dos votos. Devemos ter outros candidatos que vão fazer o seu papel de adversidade no primeiro turno e vão estar juntos no segundo turno para ganhar a eleição e o país voltar ao liberalismo, uma economia de mercado plena”, comentou.
