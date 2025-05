Embargos de dois meses da China e União Europeia podem custar R$ 1,5 bi ao Brasil

Cascavel – Aconteceu o que todos temiam. Antes mesmo de o galo cantar, o Brasil foi despertado na sexta-feira (16) com a notícia de um foco de gripe aviária de alta patogenicidade em um plantel comercial de aves, localizado em uma propriedade em Montenegro, no Rio Grande do Sul. A reação dos mercados internacionais foi imediata. A China anunciou o embargo das importações de carne de frango do Brasil pelos próximos 60 dias, e a União Europeia seguiu o mesmo protocolo sanitário.

Para especialistas, esse tipo de comportamento é comum diante de um anúncio como esse. A confirmação do foco levou o governo federal, por intermédio do Ministério da Agricultura, a decretar emergência zoossanitária no país, com duração inicial de dois meses.

No mês passado, os cinco principais países importadores de carne de frango in natura do Brasil foram: Arábia Saudita (US$ 82,0 milhões); Emirados Árabes Unidos (US$ 77,8 milhões); China (US$ 76,3 milhões); Japão (US$ 73,5 milhões); e União Europeia (US$ 67,0 milhões).

R$ 1,5 bilhão

Com base nestes números, os prejuízos ao Brasil nos próximos 60 dias, apenas com os embargos da China e da União Europeia, devem chegar a quase US$ 300 milhões — ou seja, R$ 1,5 bilhão. Considerando todos os países importadores, o volume de perdas pode ultrapassar US$ 753 milhões, o que representa cerca de R$ 3,7 bilhões.

Ao saber da notícia, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, tratou de tranquilizar a população quanto ao temor sobre riscos à saúde humana. Em nota encaminhada à redação do Jornal O Paraná, o Ministério da Agricultura descartou qualquer possibilidade de prejuízo à saúde do consumidor brasileiro. O próprio ministro afirmou: “Não há risco de a pessoa se contaminar consumindo carne de frango e ovos. Até porque as pessoas não consomem aves e ovos in natura, uma vez que existe risco de outras doenças, como, por exemplo, a salmonela. O processo de cozimento elimina por completo o vírus”, disse o ministro.

Segundo Fávaro, a população pode continuar consumindo carne de frango com segurança, atestada com qualidade pelo Ministério da Agricultura. “O risco existe para quem manuseia o animal, sejam os tratadores ou o profissional que vai recolher as carcaças de animais mortos em decorrência do vírus.” O Ministério da Agricultura informa que há um protocolo específico para garantir a segurança desses profissionais.

Caso pontual

Com a confirmação do primeiro caso de gripe aviária em plantel comercial, associações do setor pecuário afirmam que o caso é pontual. Em nota conjunta, a ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal) e a ASGAV (Associação Gaúcha de Avicultura) ressaltaram que todas as medidas necessárias para o contingenciamento da situação foram rapidamente adotadas, e que ela está sob controle e monitoramento dos órgãos governamentais.

As entidades dizem confiar na agilidade das ações que serão adotadas pelo MAPA e pela SEAPI (Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul). Além disso, ABPA e ASGAV reforçaram que a situação não representa qualquer risco ao consumidor final. Este é o primeiro foco de gripe aviária detectado no sistema de avicultura comercial do Brasil. O MAPA informou que, desde 2006, a circulação do vírus ocorre principalmente na Ásia, África e no norte da Europa.

Medidas iniciadas

O Ministério da Agricultura destacou que as medidas de contenção e erradicação do foco — previstas no Plano Nacional de Contingência — já foram iniciadas e visam não apenas debelar a doença, mas também manter a capacidade produtiva do setor, garantindo o abastecimento e, assim, a segurança alimentar da população.

O ministério também está realizando a comunicação oficial aos entes das cadeias produtivas envolvidas, à OMSA (Organização Mundial de Saúde Animal), aos Ministérios da Saúde e do Meio Ambiente, bem como aos parceiros comerciais do Brasil. O serviço veterinário brasileiro vem sendo treinado e equipado para o enfrentamento dessa doença desde a primeira década dos anos 2000.

Ao longo desses anos, para prevenir a entrada da doença no sistema de avicultura comercial brasileiro, várias ações vêm sendo adotadas: monitoramento de aves silvestres, vigilância epidemiológica na avicultura comercial e de subsistência, treinamento constante de técnicos dos serviços veterinários oficiais e privados, ações de educação sanitária e implementação de atividades de vigilância nos pontos de entrada de animais e seus produtos no Brasil. Tais medidas foram determinantes e se mostraram efetivas para postergar a entrada da enfermidade na avicultura comercial brasileira ao longo de quase 20 anos.

Suspensão por 60 dias