Cascavel e Paraná - O presidente da FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária), Pedro Lupion, esteve em Cascavel nesta quinta-feira, cumprindo uma série de compromissos. Entre os quais, participou de uma reunião com colaboradores do Sindicato Rural, quando foi recebido pelo presidente do sindicato, Paulo Orso. “Temos que aproveitar as oportunidades, principalmente quando temos a visita do presidente do FPA, no sentido de apresentar as principais demandas do setor produtivo da região, valorizando dessa forma o produtor rural e a produção agropecuária, para que não sejamos só criticados, mas sim que tenhamos uma visão especial da importância que tem o agro”, destaca Orso.

Na oportunidade, o presidente da FPA, Pedro Lupion, participou de discussões em torno de assuntos em voga na região, como a questão envolvendo as áreas invadidas em Guaíra e Terra Roxa e a ação em trâmite no Supremo Tribunal Federal sobre a aquisição das propriedades como forma de compensar os povos originários atingidos pela criação do reservatório para construção da Itaipu. A crise na cadeia produtiva do leite também rendeu comentários do presidente da FPA.

Conforme Lupion, a região Oeste tem passado um momento difícil com relação às ocupações. “A Itaipu está se aproveitando desse momento, com uma especulação imobiliária descarada. Aos produtores com suas propriedades invadidas, restam duas opções: ou ficar com as áreas invadidas ou negociar suas propriedades”, revela. Segundo ele, a lei exige o pagamento da terra nua e benfeitorias a um preço justo e em concordância com o proprietário. “E lamentavelmente, não é isso que vem ocorrendo”.