Cascavel e Paraná - O domingo dedicado à Família recebeu cerca de 40 mil pessoas no Parque Tecnológico do 38º Show Rural Coopavel, em Cascavel. A programação teve início com uma missa campal celebrada pelo arcebispo dom José Mário Angonese. Diversas autoridades prestigiaram o evento, entre elas o senador Sergio Moro, o ex-governador e ex-senador Alvaro Dias, os deputados estaduais Gugu Bueno, Oziel Luiz e Luiz Fernando Guerra, além do prefeito de Cascavel, Renato Silva, e do presidente da Câmara, Thiago Almeida. Líderes empresariais também estiveram presentes, como o presidente da Fiep, Edson Vasconcelos, da Caciopar, Reni Felipe, e do POD, Alci Rotta Júnior.

Durante a homilia, dom José Mário ressaltou valores que ajudaram a construir o Oeste do Paraná como uma referência nacional e internacional na produção de alimentos. Enfatizou que o desenvolvimento da região não nasceu do individualismo, mas da cooperação entre as pessoas. “O verdadeiro progresso se constrói quando há partilha, justiça e cuidado com as pessoas. A força do Oeste do Paraná está ancorada no cooperativismo, na capacidade de caminhar juntos”, destacou, enaltecendo o papel da Coopavel nesse contexto.

Graditão

Em sua manifestação, o presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, destacou o sentimento de gratidão que envolve o evento, a Deus, aos cooperados, colaboradores, à comunidade e a todos que contribuem de uma forma ou outra para o sucesso dele. Para Dilvo, o Show Rural vai além da tecnologia e dos negócios, resultado de um propósito maior. “Esse evento é uma obra de Deus. O que nos cabe é agradecer, pedir sabedoria e força para que cada dia aqui seja abençoado”.