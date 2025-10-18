Paraná e Toledo - Toledo – O produtor Ademir Bedin, de Novo Sobradinho, distrito de Toledo, vive há 18 anos os desafios e as oscilações da suinocultura. Ele conhece de perto as dificuldades do setor, que há décadas convive com o mesmo gargalo: o elevado custo de produção. “Esse é o principal problema que prejudica o criador de suínos atualmente”, resume ele, em entrevista concedida ao Jornal O Paraná.

Nos últimos dias, Bedin participou de uma reunião entre suinocultores e representantes de um frigorífico da região. O encontro confirmou uma realidade preocupante: o mercado interno está praticamente inviável. “O custo dos frigoríficos para atender o mercado interno está superior ao preço de venda. A conta não fecha”, relata o produtor. Segundo ele, o setor só não colapsou porque as exportações têm garantido algum fôlego às indústrias. “Hoje, os frigoríficos se mantêm na atividade graças às exportações. No mercado interno, paga-se para colocar o suíno nas gôndolas refrigeradas dos supermercados.”

Crise e Desafios na Suinocultura

Crise e prosperidade

A suinocultura é uma atividade marcada pela alternância entre prosperidade e crise. Bedin lembra que é preciso ter cautela e planejamento para suportar os períodos de baixa rentabilidade. “Há momentos em que os resultados são satisfatórios. Por isso, é sempre bom armazenar ‘gordura’ para enfrentar o período de escassez”, compara.

Nos últimos meses, o produtor observa uma retração na oferta de animais. “Há cerca de um ano, houve uma redução de matrizes, o que naturalmente levou à queda na produção de suínos”, explica. Ainda assim, o cenário segue desafiador, principalmente pela falta de políticas públicas voltadas ao setor.

Para Bedin, o governo precisa olhar com mais atenção para a cadeia produtiva. O suinocultor defende programas de incentivo que ajudem o produtor a investir e tornar a atividade mais competitiva. “A elevada taxa de juros é outro obstáculo. Muitos deixam de investir porque o custo do crédito é alto demais. Se houvesse condições melhores, poderíamos modernizar as estruturas e melhorar a rentabilidade”, avalia.

Entre incertezas e custos que não param de subir, o produtor segue firme na atividade, movido pela esperança de que novos caminhos se abram para a suinocultura. “A gente insiste porque acredita no potencial do setor. Mas precisamos de mais apoio para continuar.”

Desempenho e Custos da Suinocultura Paranaense

Liderança no abate não garante “caixa cheio”

Nos últimos 12 meses, a suinocultura paranaense viveu um período de consolidação, com crescimento expressivo na produção e nas exportações. Em 2024, o Estado atingiu o marco histórico de 12,4 milhões de suínos abatidos. O cenário positivo seguiu no início deste ano, com o Paraná respondendo por 22% dos abates nacionais e ampliando o acesso a novos mercados internacionais.

Apesar do avanço, dentro da porteira o setor enfrenta um gargalo persistente: o alto custo de produção, que reduz a rentabilidade mesmo em momentos de valorização do suíno vivo. Essa realidade é confirmada pelo levantamento de custos da suinocultura integrada, realizado pelo Sistema FAEP em junho deste ano. O estudo, feito há mais de 15 anos, permite aos produtores conhecer seus números e fortalece negociações com as agroindústrias integradoras, além de subsidiar pleitos por políticas públicas.

Análise do Levantamento de Custos

O levantamento

O levantamento reuniu suinocultores de seis Comissões de Acompanhamento, Desenvolvimento e Conciliação da Integração (Cadecs) no Paraná — três nos Campos Gerais e três na região Oeste — em diferentes fases produtivas: Crechário (UC), Produtora de Desmamados (UPD) e Terminação (UT). As Cadecs funcionam como fóruns de diálogo entre produtores e integradoras, definindo parâmetros técnicos e econômicos da parceria.

De modo geral, o desempenho financeiro das granjas piorou em relação ao último levantamento, feito em novembro de 2024. Segundo Nicolle Wilsek, técnica do Departamento Técnico e Econômico (DTE) da FAEP, a situação mais crítica foi registrada nas Unidades Produtoras de Desmamados (UPD) da região Oeste. “Novos manejos elevaram os custos variáveis e, com os juros altos, o custo fixo também aumentou de forma relevante”, explica.