Custo de produção e a ineficácia do Plano Safra elevam endividamento

Cascavel e Paraná - O alto custo da produção agrícola no Paraná tem levado muitos produtores rurais a recorrer a financiamentos cada vez mais onerosos. Segundo dados do Deral (Departamento de Economia Rural) do Paraná, o gasto médio por hectare de soja na safra 2024/2025 foi de R$ 5.897,10. Para um pequeno produtor em Cascavel, dono de quatro módulos fiscais e respeitando a reserva legal de 20% da área, isso representa um custo anual médio de R$ 339.672,96.

“Não se trata de um valor que a maioria dos produtores rurais possua em caixa”, afirma o advogado e professor universitário Leonardo Catto Menin, mestre em Direito pela USP e diretor jurídico da SRO. “A maioria precisa recorrer ao financiamento da safra, seja por meio do Crédito Rural, que é subsidiado pelo poder público via Plano Safra, ou por meio do financiamento privado, como operações de Barter e CPRs.”

Plano Safra “fraco”

No entanto, o Plano Safra tem se mostrado cada vez menos efetivo, especialmente diante do aumento expressivo nos custos de produção e da limitação dos recursos públicos disponíveis. Esse cenário tem impulsionado o crescimento do financiamento privado, refletido diretamente no volume de títulos de crédito emitidos desde a promulgação da Nova Lei do Agro (Lei Federal nº 13.986/2020).

De acordo com dados oficiais, o estoque de CPRs (Cédulas de Produto Rural), em valor bruto, saltou de menos de R$ 50 bilhões em agosto de 2020 para mais de R$ 500 bilhões em junho de 2025. O número de títulos emitidos também cresceu exponencialmente: de menos de 50 milhões em agosto de 2020 para mais de 350 milhões em junho de 2025.

Quebras sucessivas

Para Menin, esse crescimento está diretamente ligado ao aumento do endividamento rural. “O avanço exponencial do financiamento privado do agronegócio, atrelado às quebras sucessivas de safra, decorrentes das variações climáticas cada vez mais severas, impacta diretamente no endividamento e, consequentemente, nos pedidos de recuperação judicial dos produtores rurais.”