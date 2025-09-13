Custo da carne bovina fez brasileiro migrar para suína

Em 2025, o Paraná consolidou sua posição como um dos principais produtores de carne suína do Brasil, com um notável crescimento tanto no número de abates quanto na quantidade de carne produzida.

Em entrevista concedida à equipe de reportagem do Jornal O Paraná, o diretor-executivo da Frimesa, Elias Zydek, credita o aumento do abate ao resultado direto do “aumento da produtividade, das matrizes instaladas, e ao aumento da quantidade de leitões desmamados por leitoa/ano”. Embora o acréscimo de leitões seja pequeno, seu impacto é significativo no número total de suínos terminados, resultando em mais animais prontos para o abate.

Outro fator determinante para o aumento dos abates no estado foi a redução das vendas de suínos vivos para outras regiões. Historicamente, o Paraná destinava parte de seus suínos terminados para estados como São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. Em 2025, essa prática diminuiu consideravelmente, mantendo um maior número de animais dentro do próprio estado para processamento. Zydek confirma essa tendência, afirmando que “esse ano houve redução [das vendas], e por consequência o aumento dos abates no Estado”.

Além do maior número de animais abatidos, a quantidade de carne produzida também cresceu devido a um aumento no peso médio dos suínos pago ao produtor. Os animais abatidos em 2025 apresentaram uma carcaça com peso médio um quilo maior em relação ao ano anterior. Esse ganho de peso, embora pareça modesto, tem um impacto considerável na oferta total de carne suína no mercado brasileiro.

Novos hábitos

Nos últimos três anos, o consumo de carne suína no Brasil teve um aumento expressivo, com um acréscimo de cerca de um quilo por habitante/ano. Diversos fatores contribuem para essa mudança no paladar do consumidor. O principal deles é o alto custo da carne bovina, que teve seu preço elevado devido à forte demanda por exportação. Esse cenário fez com que muitos consumidores buscassem alternativas mais acessíveis, encontrando na carne suína uma excelente opção de proteína animal.

A baixa elasticidade do consumo de carne de frango também influenciou a migração para a carne suína. A carne de frango já é a mais consumida no Brasil, o que limita sua margem de crescimento. Como resultado, a carne suína se beneficia ao ocupar esse espaço de expansão.