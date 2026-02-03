Paraná - O setor agropecuário do Paraná já iniciou a construção de suas principais reivindicações para o Plano Safra 2026/27. Coordenado pela FAEP (Federação da Agricultura do Estado do Paraná), o trabalho reúne estudos técnicos e contribuições diretas dos sindicatos rurais para formular um documento que sintetiza as demandas do campo em relação ao crédito rural e às políticas públicas de apoio à produção. A proposta final deverá ser encaminhada até o fim de fevereiro aos Ministérios da Agricultura e Pecuária e do Desenvolvimento Agrário e da Fazenda.
O processo envolve uma ampla articulação institucional. Além da FAEP e dos sindicatos rurais, participam da elaboração a Ocepar, Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, a Seab (Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento), o IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná) e a Fetaep (Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado do Paraná). A atuação conjunta fortalece o conteúdo técnico do documento e amplia a representatividade das demandas regionais.
Demandas na base
Neste momento, as entidades estão mobilizadas na coleta de informações junto às suas bases. A FAEP encaminhou ofícios aos sindicatos rurais solicitando sugestões, com prazo para envio até o dia 6 de fevereiro. A partir desse levantamento, as contribuições serão consolidadas em um único documento, que refletirá a diversidade produtiva e econômica do Estado.
Segundo o gerente do Departamento Técnico e Econômico da FAEP, Jefrey Albers, o Paraná se diferencia nacionalmente pelo modelo integrado de construção das propostas. “É um trabalho conjunto, unindo as informações, em que cada entidade conversa com sua base e traz elementos técnicos e regionais para fortalecer o documento”, destaca. Para ele, esse alinhamento contribui para que as reivindicações cheguem ao governo federal de forma consistente e embasada.
O método de elaboração coletiva das propostas já é adotado há mais de duas décadas no Paraná, consolidando o Estado como uma das principais referências na formulação do Plano Safra. As demandas regionais, sustentadas por análises técnicas, auxiliam na orientação das políticas públicas voltadas ao agronegócio brasileiro, considerando as especificidades de cada cadeia produtiva.
Ação estratégica
O presidente do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette, ressalta que a participação ativa do Paraná nesse processo é estratégica. “O Paraná tem histórico de participação ativa na elaboração do Plano Safra. Esse diálogo com os sindicatos rurais e com as demais entidades do setor produtivo é fundamental para que as demandas do campo sejam efetivamente consideradas pelo governo federal”, afirma.
As reivindicações paranaenses devem contemplar diferentes perfis de produtores, desde a agricultura familiar até a produção empresarial. Entre os pontos centrais estão o fortalecimento de programas como o Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), o Pronamp (Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural) e as linhas voltadas à agricultura empresarial. O documento aborda temas essenciais do crédito rural, como o volume de recursos disponíveis, as taxas de juros e os prazos de financiamento.