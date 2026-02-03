Paraná - O setor agropecuário do Paraná já iniciou a construção de suas principais reivindicações para o Plano Safra 2026/27. Coordenado pela FAEP (Federação da Agricultura do Estado do Paraná), o trabalho reúne estudos técnicos e contribuições diretas dos sindicatos rurais para formular um documento que sintetiza as demandas do campo em relação ao crédito rural e às políticas públicas de apoio à produção. A proposta final deverá ser encaminhada até o fim de fevereiro aos Ministérios da Agricultura e Pecuária e do Desenvolvimento Agrário e da Fazenda.

O processo envolve uma ampla articulação institucional. Além da FAEP e dos sindicatos rurais, participam da elaboração a Ocepar, Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, a Seab (Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento), o IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná) e a Fetaep (Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado do Paraná). A atuação conjunta fortalece o conteúdo técnico do documento e amplia a representatividade das demandas regionais.

Demandas na base

Neste momento, as entidades estão mobilizadas na coleta de informações junto às suas bases. A FAEP encaminhou ofícios aos sindicatos rurais solicitando sugestões, com prazo para envio até o dia 6 de fevereiro. A partir desse levantamento, as contribuições serão consolidadas em um único documento, que refletirá a diversidade produtiva e econômica do Estado.

Segundo o gerente do Departamento Técnico e Econômico da FAEP, Jefrey Albers, o Paraná se diferencia nacionalmente pelo modelo integrado de construção das propostas. “É um trabalho conjunto, unindo as informações, em que cada entidade conversa com sua base e traz elementos técnicos e regionais para fortalecer o documento”, destaca. Para ele, esse alinhamento contribui para que as reivindicações cheguem ao governo federal de forma consistente e embasada.