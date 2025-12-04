Copacol comemora pavimentação de rodovias que consolida circuito agro

Paraná - A pavimentação das PRs 574 e 575 garante um feito histórico que atende as reivindicações de um dos mais importantes polos produtivos do sul brasileiro e promete acelerar o desenvolvimento econômico regional, consolidando o completo circuito rodoviário no Oeste do Paraná, interligando corredores para o transporte agroindustrial: um dos setores que mais emprega e gera renda nos municípios. O investimento de R$ 95,6 milhões em 21,27 quilômetros inclui pavimentação, novas pontes, sinalização e um contorno para tráfego de cargas pesadas.
Por mais de quatro décadas, moradores aguardavam a execução do asfalto que possibilita a interligação de Nova Aurora e Cafelândia até grandes centros, como Toledo e Cascavel: as quatro cidades estão entre as maiores geradoras de VBP (Valor Bruto da Produção) no Paraná, consideradas referência em industrialização de grãos, aves, peixes, suínos e leite.
A Copacol (Cooperativa Agroindustrial Consolata), com faturamento anual de R$ 10,6 bilhões, que exporta para 86 países, formada por 10,5 mil cooperados e 16,5 mil colaboradores, tem instalações na área que receberá a pavimentação que teve a ordem de serviço assinada nesta quinta-feira, 4, pelo governador Ratinho Junior, o diretor-presidente da Copacol, Valter Pitol, e demais autoridades estaduais e municipais. São fábricas de rações, indústrias de peixes e aves, matrizeiros, e demais estruturas para armazenagem de grãos que terão um caminho ágil e seguro para o transporte de produtos e de animais.
“Estamos em uma região com grandes dificuldades rodoviárias. Esse isolamento trouxe grandes desafios para que pudéssemos atender os produtores e também garantir competitividade em nossos negócios. E hoje, com a assinatura da ordem de serviço pelo governador, Ratinho Junior, temos a certeza de um novo ciclo para a Cooperativa, cooperados e colaboradores, onde teremos um corredor adequado para o transporte de animais e produtos. Essa é uma reivindicação que dura décadas, onde a Copacol sempre se fez presente com a comunidade buscando uma solução. Queremos agradecer ao nosso governador por esse investimento que garante prosperidade para toda uma região”, afirma Valter Pitol.
Os 21,27 quilômetros de rodovia beneficiarão a região que se tornou a maior produtora de tilápias do Brasil. Nova Aurora, onde a Copacol instalou a primeira Unidade Industrial de Peixes para o processamento da espécie, é considerada a Capital Nacional da Tilápia. São 190 mil tilápias abatidas ao dia, com uma produção anual de 20,2 mil toneladas do peixe que tem como origem propriedades rurais que ficam no entorno dos novos traçados das PRs 574 e 575, entre o Distrito de Palmitópolis (Nova Aurora) e o Distrito de Jotaesse (Tupãssi). Mais de mil trabalhadores atuam diretamente com piscicultura e estão empregados na Copacol, desde assistência técnica, transporte até a industrialização do produto final. Além disso, as cidades no entorno concentram a produção de aves que são processadas pela Cooperativa que atende os avicultores da região e processa anualmente 215,5 milhões de frangos.
“Estamos iniciando a obra ligando cidades importantes, onde há maior produção de aves e peixes com potencial agrícola gigantesco. Com essa obra passamos a criar uma eficiência logística para a região. Os investimentos contemplam as grandes cooperativas, como a Copacol – uma das maiores da América Latina – e isso incentiva a geração de emprego para a região e gera melhor qualidade de vida aos moradores. É um corredor importante, que vai reduzir distâncias da produção com a Cooperativa, afirma Ratinho Júnior.
POLO AGROINDUSTRIAL
A pavimentação do trecho repara uma necessidade histórica da região que se consolidou como um importante polo produtivo paranaense. Além disso, facilita o acesso dos trabalhadores até as indústrias existentes na região, garantindo total segurança para ir ao trabalho e retornar para suas casas. O início da implantação das primeiras estacas e a abertura de novos trechos trouxeram esperança aos moradores, que aguardavam ansiosos pela movimentação das máquinas no Distrito de Palmitópolis.
“A obra significa o avanço econômico de toda uma região formada pelo maior PIB [Produto Interno Bruto] agro do Estado. Nova Aurora e Cafelândia serão diretamente beneficiadas, no entanto, temos aqui a interligação de Palotina, Toledo, Cascavel, Assis Chateaubriand e Marechal Cândido Rondon: municípios que tem o agronegócio como principal atividade geradora de emprego e renda, tanto no campo como nas cidades. Então, o efeito dessa obra a curto prazo é de fortalecimento das propriedades e abertura de empreendimentos que vão garantir essa evolução econômica e social”, ressalta o diretor-presidente da Copacol.
TERCEIRAS FAIXAS
Durante cerimônia para liberação do início das obras, Ratinho Júnior anunciou melhorias em outras rodovias que ligam as cidades da região por meio de um termo de cooperação técnica entre o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), Governo do Paraná e a Copacol. A partir de 2026 serão construídas terceiras faixas nas PR 180, entre Cafelândia e Nova Aurora e na PR 574, entre Cafelândia e Corbélia. São 10,5 quilômetros que possibilitarão maior fluidez no trânsito: 4,5 quilômetros de terceiras faixas na PR 180 ficarão entre Cafelândia/ Trevo Acesso Contorno Cafelândia (1.168 m) Nova Aurora/Cafelândia (2.535 m) Cafelândia/Anta Gorda (788 m) Trevo de acesso Contorno Cafelândia e 6 quilômetros na PR 574, entre Cafelândia/Penha (2.766 m) e Penha/Cafelândia (3.335 m).
PAVIMENTAÇÃO RURAL
Com o incentivo da Copacol, estradas rurais serão pavimentadas em toda a região. Ao todo serão 85 quilômetros pavimentados pelo Governo do Paraná por meio de 23 projetos elaborados pela Cooperativa e entregues às prefeituras. Foram R$ 700 mil investidos pela Cooperativa nestes estudos que contemplam traçados estratégicos para a interligação dos municípios possibilitando melhor qualidade de vida para as famílias do campo, que totalizam obras no montante de R$ 121,8 milhões, sendo que R$ 60,8 milhões já tiveram liberação formalizada. O pacote de projetos feitos pela Copacol também contemplou a comprovação de necessidade das terceiras faixas nas PRs 180 e 574.
“Esse será um grande avanço para a região como um todo, com maior fluidez nas estradas e segurança de trafegabilidade para os produtores, evitando prejuízos em dias de chuva e redução de danos aos veículos. Elaboramos os projetos e o governador Ratinho deu esse passo importante para o progresso no campo garantindo infraestrutura para quem vive e depende do campo”, ressalta Pitol.
PRODUTORES COMEMORAM
Edilson Sassi é piscicultor em Palmitópolis e comemora a chegada da pavimentação em frente a propriedade, após décadas de expectativa por parte da família que tem no campo a principal fonte de renda. São 1,4 milhão tilápias mantidas nos 17 tanques dedicados à atividade, em parceria com o irmão, além de dois aviários com 68 mil frangos alojados. Toda a produção é entregue à Copacol, responsável pelo processamento e comercialização das aves e dos peixes.
“A pavimentação facilita o transporte de cargas até a propriedade e também reduz os gastos com conserto de veículos. Hoje a dificuldade é grande para a chegada de ração para os peixes e para as aves. Há muitos anos esperamos por essa obra e agora estamos vendo se tornar realidade gerando desenvolvimento em nossa região e valorizando as propriedades“, afirma o produtor que está com investimentos importantes na área positivamente afetada pela obra.
Edilson teve a aprovação de dois novos aviários pela Cooperativa, que serão construídos em Palmitópolis. São R$ 3,2 milhões em investimento.
“Essa é uma região muito produtiva e a tendência é crescer ainda mais. A pavimentação vai facilitar a vida de todos. Decidimos investir, pois o trabalho no campo é o que sabemos fazer. A obra veio no momento certo e esperamos que ela esteja pronta já quando nossos novos aviários estiverem em operação”.
DETALHES DA OBRA
A obra terá 21,27 quilômetros de extensão e teve o edital publicado em março deste ano. As pistas serão de pavimento asfáltico com duas faixas de 3,5 metros de largura cada e acostamentos de dois metros em cada lado. Na PR-574, trecho de 8,09 quilômetros entre Palmitópolis e Cafelândia, também será construída uma nova ponte sobre o Rio Central, em um local diferente da atual. Ela passará de 6,25 metros de largura por 13 metros de extensão para 11,8 metros de largura e 46 metros de extensão. Ainda neste trecho, o bueiro triplo na altura do Rio Iguaçuzinho será substituído por uma ponte de 12,7 metros de largura por 36 metros de comprimento. No acesso a Palmitópolis será implantada uma interseção em nível do tipo rótula não-vazada, com nova iluminação viária. Na PR-575 será pavimentado um trecho de 11,44 quilômetros, entre Palmitópolis e Jotaesse. Uma nova ponte sobre o Rio Verde será construída em trecho variante, passando dos atuais 6,25 metros de largura por 11,55 metros de comprimento para 11,8 metros de largura por 63 metros de comprimento. No começo e final do trecho serão implantadas novas rótulas com iluminação. Por último, o novo Contorno de Palmitópolis, que terá 1,74 quilômetro de extensão e vai ligar as duas rodovias, sendo implantado ao sul do distrito.
