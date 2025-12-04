Copacol comemora pavimentação de rodovias que consolida circuito agro

Paraná - A pavimentação das PRs 574 e 575 garante um feito histórico que atende as reivindicações de um dos mais importantes polos produtivos do sul brasileiro e promete acelerar o desenvolvimento econômico regional, consolidando o completo circuito rodoviário no Oeste do Paraná, interligando corredores para o transporte agroindustrial: um dos setores que mais emprega e gera renda nos municípios. O investimento de R$ 95,6 milhões em 21,27 quilômetros inclui pavimentação, novas pontes, sinalização e um contorno para tráfego de cargas pesadas.

Por mais de quatro décadas, moradores aguardavam a execução do asfalto que possibilita a interligação de Nova Aurora e Cafelândia até grandes centros, como Toledo e Cascavel: as quatro cidades estão entre as maiores geradoras de VBP (Valor Bruto da Produção) no Paraná, consideradas referência em industrialização de grãos, aves, peixes, suínos e leite.

A Copacol (Cooperativa Agroindustrial Consolata), com faturamento anual de R$ 10,6 bilhões, que exporta para 86 países, formada por 10,5 mil cooperados e 16,5 mil colaboradores, tem instalações na área que receberá a pavimentação que teve a ordem de serviço assinada nesta quinta-feira, 4, pelo governador Ratinho Junior, o diretor-presidente da Copacol, Valter Pitol, e demais autoridades estaduais e municipais. São fábricas de rações, indústrias de peixes e aves, matrizeiros, e demais estruturas para armazenagem de grãos que terão um caminho ágil e seguro para o transporte de produtos e de animais.

“Estamos em uma região com grandes dificuldades rodoviárias. Esse isolamento trouxe grandes desafios para que pudéssemos atender os produtores e também garantir competitividade em nossos negócios. E hoje, com a assinatura da ordem de serviço pelo governador, Ratinho Junior, temos a certeza de um novo ciclo para a Cooperativa, cooperados e colaboradores, onde teremos um corredor adequado para o transporte de animais e produtos. Essa é uma reivindicação que dura décadas, onde a Copacol sempre se fez presente com a comunidade buscando uma solução. Queremos agradecer ao nosso governador por esse investimento que garante prosperidade para toda uma região”, afirma Valter Pitol.

Os 21,27 quilômetros de rodovia beneficiarão a região que se tornou a maior produtora de tilápias do Brasil. Nova Aurora, onde a Copacol instalou a primeira Unidade Industrial de Peixes para o processamento da espécie, é considerada a Capital Nacional da Tilápia. São 190 mil tilápias abatidas ao dia, com uma produção anual de 20,2 mil toneladas do peixe que tem como origem propriedades rurais que ficam no entorno dos novos traçados das PRs 574 e 575, entre o Distrito de Palmitópolis (Nova Aurora) e o Distrito de Jotaesse (Tupãssi). Mais de mil trabalhadores atuam diretamente com piscicultura e estão empregados na Copacol, desde assistência técnica, transporte até a industrialização do produto final. Além disso, as cidades no entorno concentram a produção de aves que são processadas pela Cooperativa que atende os avicultores da região e processa anualmente 215,5 milhões de frangos.

“Estamos iniciando a obra ligando cidades importantes, onde há maior produção de aves e peixes com potencial agrícola gigantesco. Com essa obra passamos a criar uma eficiência logística para a região. Os investimentos contemplam as grandes cooperativas, como a Copacol – uma das maiores da América Latina – e isso incentiva a geração de emprego para a região e gera melhor qualidade de vida aos moradores. É um corredor importante, que vai reduzir distâncias da produção com a Cooperativa, afirma Ratinho Júnior.

POLO AGROINDUSTRIAL

A pavimentação do trecho repara uma necessidade histórica da região que se consolidou como um importante polo produtivo paranaense. Além disso, facilita o acesso dos trabalhadores até as indústrias existentes na região, garantindo total segurança para ir ao trabalho e retornar para suas casas. O início da implantação das primeiras estacas e a abertura de novos trechos trouxeram esperança aos moradores, que aguardavam ansiosos pela movimentação das máquinas no Distrito de Palmitópolis.