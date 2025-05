Copacol Agro tem ampla participação da família cooperada no primeiro dia

Além da palestra principal, os cooperados têm também a oportunidade de aprimorar os conhecimentos em cada uma das áreas de atuação. Neste primeiro dia foi a vez dos piscicultores que participaram da 13ª Tecno Tilápia , que trouxe como tema “Oxigênio dissolvido e aeração em piscicultura: uma abordagem integrada para melhorar a eficiência produtiva”, com o engenheiro de Pesca, doutor em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca, e docente do Instituto Federal do Paraná, André Gentilin .

“Temos muitas oportunidades para crescermos ainda mais em produção e também em consumo. Produzimos com muita eficiência e temos um status sanitário excelente, o que nos torna extremamente competitivos em todo o mundo. O consumo de proteína animal no Brasil, como o frango, o peixe e o suíno, ainda tem muitas possibilidades para estar cada vez mais presente no prato do brasileiro. Vamos seguir produzindo, estamos no caminho certo”.

“O papel da Cooperativa é dar segurança, sustentação e auxiliar no crescimento das atividades do nosso cooperado. Há 61 anos a Copacol busca realizar um trabalho para atender as necessidades do produtor para que ele tenha condições econômicas para continuar produzindo. E o Copacol Agro vem justamente ao encontro disso: aqui trocamos informações e temos a oportunidade de ter mais conhecimento e atualização para seguirmos fazendo o nosso trabalho de forma eficiente e competitiva. Porque aqui é a origem da transformação que gera prosperidade”, afirma o diretor-presidente, Valter Pitol.

Cafelândia - O primeiro dia do Copacol Agro 2025 trouxe muita novidade e informação à toda família cooperada que esteve no CPA (Centro de Pesquisa Agrícola) , em Cafelândia . Nos três dias, a feira conta com palestras técnicas para cada uma das atividades que é desenvolvida pela Cooperativa: agricultura, avicultura, suinocultura, piscicultura e bovinocultura de leite, além de 95 empresas parceiras e exposição de variedades híbridas de milho.

Todos os dias

Para a avicultura, um momento especial é reservado nos três dias de evento. Os produtores assistem a apresentação sobre inovações para a criação de frango de corte – maior atividade de diversificação da Copacol -, com o médico veterinário especialista em avicultura industrial, André Watanabe. Uma oportunidade onde são expostos resultados de trabalhos realizados no CTA (Centro de Treinamento Avícola), estrutura que se tornou referência nacional em desenvolvimento de tecnologias avícolas.

Outra atividade diária é a venda de pastéis realizada pelo Grupo Feminino da Copacol. Também estão presentes na feira as Mulheres do Café, comercializando o Café na Lata, produção feita pelas cooperadas, que mantém viva a tradição da produção do grão.

Além disso, há também novidades no Estande da Copacol. Ali, os cooperados encontram orientações técnicas com as equipes das Integrações e do Meio Ambiente e podem ficar por dentro de todas as novidades do App do Cooperado Copacol.

Outras atrações

A programação do Copacol Agro segue nos próximos dias. Os portões abrem às 7h com café da manhã. Às 8h é a abertura do evento com a palestra principal e, na sequência, a abertura da exposição.

No dia 14, a feira inicia com uma troca de experiências com Paulo Herrmann, CEO da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul e da PH Advisory Group, que apresentará os “Desafios e as oportunidades do agro brasileiro”. Os estandes das empresas parceiras estarão liberados para visitação às 9h30. Às 14h30 ocorre o Encontro Anual de Suinocultores que também destaca as oportunidades e os desafios para os produtores da atividade, com mediação do médico veterinário Adauto Canedo Júnior, diretor de negócios e marketing da Topigs Norsvin Brasil, empresa de genética suína mundialmente reconhecida por soluções eficazes.

Dia 15, o evento recebe Kellen Severo, jornalista especialista em agro, que participa de um bate-papo sobre “Economia e agronegócio: o que vem por aí?”. As atrações dos estandes poderão ser conferidas a partir das 9h30. E às 14h30, bovinocultores de leite participam de um encontro que apresenta manejos pré e pós-parto, com o médico veterinário Rodrigo Almeida, mestre em Melhoramento Animal e doutor em Nutrição de Ruminantes.

Fonte: Comunicação Copacol