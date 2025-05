Copacol Agro 2025: Sustentabilidade para o desenvolvimento da propriedade rural

Cafelândia e Paraná - Com a apresentação de tecnologias para o avanço da agricultura, avicultura, suinocultura, piscicultura e bovinocultura de leite por meio dos 95 expositores, o Copacol Agro 2025 tem hoje (15) o último dia do evento que iniciou na terça-feira (13), com convidados especiais para contato direto com os produtores rurais. A feira é referência para o desenvolvimento de propriedades rurais que fazem parte do modelo de integração da Copacol, quarta maior cooperativa paranaense, com 9,6 mil cooperados e 16 mil colaboradores, que alcançou faturamento de R$ 10,6 bilhões ano passado.

“Crescemos continuamente e nossos cooperados têm participação direta neste resultado. É com a evolução das atividades que progredimos e geramos desenvolvimento das propriedades e das cidades onde estamos presentes. Por isso, realizamos mais uma edição do Copacol Agro onde oferecemos tecnologias eficazes para dar o suporte necessário para os nossos produtores”, afirma o diretor-presidente da Copacol, Valter Pitol, reforçando o contive para todos os cooperados e a população em geral participar do evento.

“O agronegócio está em uma fase onde a competência é primordial para superar desafios e esse evento oportuniza o conhecimento para que possamos estar atualizados e prosperar em nossos negócios”, completa.

Nesta edição marcam presença Marcelo Osório, diretor da ABPA, experiência de 25 anos no agro, com passagens pelo Ministério da Agricultura e Conab (Companhia Nacional de Abastecimento); Paulo Herrmann, CEO da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, atuação há 40 anos no agronegócio, 20 deles na John Deere do Brasil; e Kellen Severo, jornalista do agro, comentarista da Jovem Pan formada em Direito e pós-graduada em Economia.

Proteína animal

Convidado especial do Copacol Agro, o diretor institucional da ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal), Marcelo Osório, falou sobre a proteína animal no Brasil e no mundo. “Temos muitas oportunidades para crescermos ainda mais em produção e também em consumo. Produzimos com muita eficiência e temos um status sanitário excelente, o que nos torna extremamente competitivos em todo o mundo. O consumo de proteína animal no Brasil, como o frango, o peixe e o suíno, ainda tem muitas possibilidades para estar cada vez mais presente no prato do brasileiro. Vamos seguir produzindo, estamos no caminho certo”.