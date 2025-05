Copacol Agro 2025 destaca crescimento do agronegócio brasileiro e importância da gestão no campo

Cafelândia e Paraná - O Copacol Agro 2025 reuniu cooperados e especialistas para apresentar um panorama positivo do agronegócio brasileiro, destacando o bom momento das exportações agrícolas e as expectativas otimistas para a safra 2025. Com foco em inovação e sustentabilidade, o evento reforçou a importância da diversificação nas propriedades rurais e da busca constante por conhecimento técnico.

“Somos uma cooperativa que exporta para 84 países. Isso reforça nossa responsabilidade de produzir com qualidade e eficiência. Precisamos continuar investindo em inovação e tecnologia para mantermos nossa competitividade global”, destacou Valter Pitol, diretor-presidente da Copacol.

Especialistas apontam tendências do mercado agrícola e alertam para desafios econômicos

Entre os convidados, estiveram nomes de peso do setor, como Marcelo Osório (ABPA), Paulo Herrmann (FIERGS/John Deere) e Kellen Severo, jornalista referência no agro e especialista em economia. A profissional alertou os produtores sobre a importância de enxergar além do óbvio, entendendo não apenas os custos visíveis, mas também os impactos ocultos na gestão das propriedades.