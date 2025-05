Copacol Agro 2025 começa nesta terça-feira (13) em Cafelândia

Cafelândia - Origem da transformação que gera prosperidade: tudo pronto para o Copacol Agro 2025, que será realizada entre os dias 13, 14 e 15 de maio, no CPA (Centro de Pesquisa Agrícola), em Cafelândia, no Oeste do Paraná.

Com a apresentação de tecnologias para o avanço da agricultura, avicultura, suinocultura, piscicultura e bovinocultura de leite por meio dos 95 expositores, o evento terá convidados especiais para diálogos com os produtores rurais, entre eles Marcelo Osório, diretor da ABPA, experiência de 25 anos no agro, com passagens pelo Ministério da Agricultura e Conab (Companhia Nacional de Abastecimento); Paulo Herrmann, CEO da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, atuação há 40 anos no agronegócio, 20 deles na John Deere do Brasil; e Kellen Severo, jornalista do agro, comentarista da Jovem Pan formada em Direito e pós-graduada em Economia.

Referência

A feira é referência para o desenvolvimento de propriedades rurais que fazem parte do modelo de integração da Copacol, quarta maior cooperativa paranaense, com 9,6 mil cooperados e 16 mil colaboradores, que alcançou faturamento de R$ 10,6 bilhões ano passado.

“Crescemos continuamente e nossos cooperados têm participação direta neste resultado. É com a evolução das atividades que progredimos e geramos desenvolvimento das propriedades e das cidades onde estamos presentes. Por isso, realizamos mais uma edição do Copacol Agro onde oferecemos tecnologias eficazes para dar o suporte necessário para os nossos produtores. O agronegócio está em uma fase onde a competência é primordial para superar desafios e esse evento oportuniza o conhecimento para que possamos estar atualizados e prosperar em nossos negócios”, afirma o diretor-presidente da Copacol, Valter Pitol, que convida todos os cooperados para prestigiarem o evento.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Os portões do CPA serão abertos às 7h nos três dias do Copacol Agro. Marcelo Osório, diretor da ABPA, abre o evento dia 13, para um diálogo sobre “A proteína animal no Brasil e no mundo”.

Em seguida, a visitação aos estandes será liberada, às 9h30. Já às 14h30 será realizado o 13º TecnoTilápia, com uma palestra sobre “Oxigênio dissolvido e aeração em piscicultura: uma abordagem integrada para melhorar a eficiência produtiva”, com o engenheiro de Pesca, doutor em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca, e docente do Instituto Federal do Paraná, André Gentilin.