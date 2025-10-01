Cooperelas: A força feminina que transforma e faz o agro acontecer

Cascavel e Paraná - Há poucas décadas, quando se falava em mulher no campo, surgiam muitos preconceitos. A visão predominante era de alguém que ajudava nas tarefas diárias e cuidava da casa e dos filhos. Mas esse cenário mudou. Cada vez mais presentes nas atividades e nos negócios, as mulheres — que de frágeis não têm nada — tornaram-se muitas vezes o braço direito da propriedade ou até protagonistas de uma nova história.

Márcia Daga é produtora e mora no distrito de Sede Alvorada, entre Cascavel e Toledo. Há 33 anos tira do solo o sustento e os frutos que ajudaram a construir sua família. Mãe de dois filhos, ficou viúva há 13 anos e, de um dia para o outro, precisou compreender todo o sistema da propriedade, que vai muito além de plantar e colher.

“Eu trabalhava na Coopavel e sempre tive contato com o agronegócio, mas apenas acompanhava meu marido. Quando ele faleceu, tive que assumir os negócios”, lembra Daga. Foi então que passou a frequentar o Cooperelas, a cooperativa de mulheres cooperadas da Coopavel, que na época se reunia para participar de cursos e atividades de artesanato, culinária e outras áreas.

Força da tecnologia

O avanço da tecnologia transformou o mercado e também o formato do grupo de mulheres, que passou a ter novas demandas. “Na propriedade planto soja e milho e, há três anos, percebemos a necessidade de mudar o formato dos trabalhos. Começamos a levar mais informação e conhecimento para o grupo, como administração da propriedade, liderança financeira e gestão das culturas em geral”, relata.

Para a produtora, essa mudança reflete a realidade dentro da propriedade: antes os negócios eram administrados apenas pelo marido e a mulher ficava sempre em segundo plano. Hoje, mesmo sem a mesma força física, o papel feminino ganhou peso, pois, com a tecnologia, a verdadeira força está na vontade de fazer acontecer.