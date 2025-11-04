Coopavel inicia a contratação de 750 temporários ao Show Rural

Cascavel - A Coopavel já iniciou o processo de seleção para 750 vagas temporárias a trabalhadores que vão compor a equipe de apoio do 38º Show Rural Coopavel, evento que será realizado de 9 a 13 de fevereiro de 2026, em Cascavel, no Oeste do Paraná. As oportunidades são voltadas a diferentes áreas e representam uma importante porta de entrada no mercado de trabalho, além de um reforço à geração de emprego e renda no município e na região.
As contratações já começaram e ocorrem de forma escalonada. Para atividades no campo, o processo está em andamento e seguirá em dezembro. As funções relacionadas à limpeza e ao restaurante terão início em janeiro, enquanto outras contratações serão destinadas à semana que antecede o evento e aos dias de realização da mostra técnica do agro, uma das três maiores do mundo.
As vagas abrangem funções como auxiliar de cozinha, auxiliar de estacionamento, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção elétrica, auxiliar de reciclagem, auxiliar de serviços de campo, fiscal de estandes e recepcionista. Além da remuneração, os contratados terão direito a refeições no local e vale-transporte.
Papel social
O presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, ressalta o papel social do Show Rural.
“O evento vai além da difusão de tecnologias para o campo, que é a característica central da mostra realizada desde 1989. Ele injeta milhões de reais na economia local, gera oportunidades e renda a milhares de famílias de Cascavel e da região. Esse é um exemplo de como um projeto cooperativista pode beneficiar toda a comunidade, gerando desenvolvimento e prosperidade”, afirma Dilvo.
Segundo o gerente de Recursos Humanos, Aguinel Waclawovsky, essa é uma grande chance para quem busca colocação no mercado de trabalho. Muitos profissionais que iniciam no Show Rural como temporários acabam efetivados após o evento. Essa é uma forma de demonstrar comprometimento e de conquistar uma vaga fixa na cooperativa, destaca Aguinel.
O processo seletivo é conduzido pelo Departamento de Recursos Humanos da cooperativa, por meio da área de Recrutamento e Seleção, em parceria com os coordenadores de cada setor.
Como se inscrever
As inscrições podem ser feitas presencialmente em três locais: no parque do Show Rural, a partir de dezembro; na Agência do Trabalhador de Cascavel, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h (já está acontecendo); e no setor de Recrutamento da Coopavel, localizado no complexo industrial da cooperativa, em frente ao Autódromo, às quartas-feiras, das 8h às 17h (já acontecendo). Também há a opção de inscrição online pelo portal oficial do evento, na seção Trabalhe Conosco (www.showrural.com.br ).
Documentos
Os interessados devem apresentar CPF, RG, comprovante de residência, certidão de estado civil, cartão Vale Sim (se tiver) e comprovante de chave PIX. De acordo com a coordenadora de Gente e Gestão da Coopavel, Claudia da Rocha, os candidatos que não forem selecionados permanecerão cadastrados no Banco de Talentos da cooperativa e poderão ser chamados para futuras oportunidades.
Durante a semana do evento, cerca de cinco mil pessoas estarão envolvidas direta ou indiretamente nas atividades do parque, desses 1,2 mil colaboradores da Coopavel e trabalhadores contratados pelos mais de 600 expositores. O tema da 38ª edição será A força que vem de dentro. O Show Rural abre todos os anos o calendário de grandes eventos técnicos e feiras do agronegócio no Brasil.
Fonte: Coopavel