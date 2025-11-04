Coopavel inicia a contratação de 750 temporários ao Show Rural

Cascavel - A Coopavel já iniciou o processo de seleção para 750 vagas temporárias a trabalhadores que vão compor a equipe de apoio do 38º Show Rural Coopavel, evento que será realizado de 9 a 13 de fevereiro de 2026, em Cascavel, no Oeste do Paraná. As oportunidades são voltadas a diferentes áreas e representam uma importante porta de entrada no mercado de trabalho, além de um reforço à geração de emprego e renda no município e na região.

As contratações já começaram e ocorrem de forma escalonada. Para atividades no campo, o processo está em andamento e seguirá em dezembro. As funções relacionadas à limpeza e ao restaurante terão início em janeiro, enquanto outras contratações serão destinadas à semana que antecede o evento e aos dias de realização da mostra técnica do agro, uma das três maiores do mundo.

As vagas abrangem funções como auxiliar de cozinha, auxiliar de estacionamento, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção elétrica, auxiliar de reciclagem, auxiliar de serviços de campo, fiscal de estandes e recepcionista. Além da remuneração, os contratados terão direito a refeições no local e vale-transporte.

Papel social

O presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, ressalta o papel social do Show Rural.