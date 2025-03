Conservação e manejo de solo e da água em debate no Paraná

No período da tarde, a partir das 14h, haverá a palestra Valorização econômica das boas práticas conservacionistas, com o Engenheiro Agrônomo Tiago Pellini, do IDR-Paraná, de Londrina. Às 15h, o Engenheiro Agrônomo Sebastião Lustosa, da Unicentro, falará sobre Sistemas regionais integrados de produção agropecuária – Soluções sustentáveis para a conservação do solo e maximização da produtividade. A partir das 16h30, a Engenheira Agrônoma Amanda Reis, da UEM (Universidade Estadual de Maringá), aborda o tema Tecnologias inovadoras como ferramentas para o manejo sustentável do solo.

A abertura oficial será no dia 2 de abril, a partir das 9h. Antes, haverá o credenciamento e entrega dos materiais aos participantes. Às 9h40, será ministrado o painel Políticas e ações estratégicas de apoio à inovação para o manejo e conservação sustentável dos recursos naturais do Paraná, com a participação dos Engenheiros Agrônomos Benno Doetzer, da SEAB; Leonardo Szymczak, da OCEPAR e Bruno Vizioli, da FAEP. Logo após, ocorrerá a mesa redonda com a moderação a cargo do presidente da FEAPR, Engenheiro Agrônomo Cesar Veronese.

Engenheiros agrônomos, acadêmicos de agronomia e demais profissionais ligados à área, são convidados a participar nos dias 2 e 3 de abril, no Espaço Maurício Burmester do Amaral, no Mercado Municipal, em Curitiba, do 4º Encontro Paranaense de Manejo e Conservação do Solo e da Água, evento promovido pela FEAPR e AEAPR-Curitiba.

O Paraná é o estado pioneiro na conservação e manejo de solo e da água no Brasil, graças à adoção de leis, programas e práticas de sustentabilidade . Entretanto, ainda há muito a avançar. “O Paraná é referência nessa área, mas precisamos manter os investimentos e principalmente, a conscientização dos produtores quanto a essas práticas”, alerta o presidente da FEAPR (Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná), Cesar Veronese.

A programação do dia 3 de abril do Encontro 4º Encontro Paranaense de Manejo e Conservação do Solo e da Água inicia às 8h30, com abordagem sobre Agricultura Conservacionista – Os desafios e as oportunidades de incorporar a preservação ambientais aos sistemas de produção agrícola, com o Engenheiro Agrônomo Felipe da Luz, da UFPR (Universidade Federal do Paraná). Em seguida, o Engenheiro Agrônomo Rafael Llanillo, do IDR-Paraná, de Londrina, apresenta o Plantio Direto – Em busca da sustentabilidade e produtividade no campo e às 10h45, a Biodiversidade e cobertura vegetal – práticas essenciais para a agricultura conservacionista, será apresentada pelo Engenheiro Agrônomo Paulo Cesar Conceição., da UFFPR de Dois Vizinhos.

À tarde, às 14h, a Gestão eficiente dos recursos hídricos em agricultura é o tema do Engenheiro Agrônomo André Pellegrini, da UTFPR de Dois Vizinhos. E por fim, o Engenheiro Agrônomo Tiago Hachmann, do IDR-Paraná, vai discorrer sobre Técnicas de irrigação eficientes para conservação da água. Mais informações e inscrições podem ser feitas no site agroinformativo.com

Fonte: Comunicação FEAPR