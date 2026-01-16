Cascavel e Paraná - Com uma canetada que altera o cenário do mercado e fortalece a produção local, os produtores de tilápia do Paraná iniciam o ano sob um novo ambiente de previsibilidade. A publicação da Lei nº 22.962 pelo governo estadual estabelece alíquota de 22% para operações de importação de tilápia, medida que atende a uma demanda antiga do setor e cria um escudo contra a concorrência considerada desleal ao pescado produzido no Estado.

Foto: FAEP

A decisão é resultado de articulação direta do Sistema FAEP, que vinha alertando o poder público sobre os impactos da entrada de produto importado em um segmento que vive fase de expansão acelerada. Para o presidente da entidade, Ágide Eduardo Meneguette, a nova legislação representa mais do que uma barreira comercial: é um instrumento de segurança para quem investe na atividade. “A importação de tilápia compromete a competitividade do produtor paranaense justamente em um momento de crescimento e ampliação da capacidade produtiva. É fundamental garantir estabilidade para que o setor continue avançando”, afirma.

A mobilização ganhou força ao longo do ano passado. Em ofício entregue ao governador Carlos Massa Ratinho Junior, a FAEP solicitou medidas concretas para proteger a piscicultura estadual, destacando a necessidade de apoio comercial e de preservação do status sanitário. O tema também foi levado ao secretário estadual da Fazenda, Norberto Ortigara, em reunião que reforçou a preocupação com os riscos econômicos e sanitários associados à importação do pescado.

Os números ajudam a dimensionar a relevância da decisão. O Paraná lidera a produção nacional de tilápia, respondendo por 38,2% do volume total em 2024, com mais de 190 mil toneladas. A atividade movimenta uma cadeia ampla, que inclui fábricas de ração, frigoríficos, transportadoras e o comércio, gerando emprego e renda em centenas de municípios.

No mercado externo, o protagonismo é ainda mais evidente. O Estado concentra cerca de 70% das exportações brasileiras de tilápia. Apenas em 2024, os embarques cresceram 87% em valor e 47% em volume na comparação com o ano anterior. Hoje, a produção paranaense chega a 27 países, a partir de 360 municípios, consolidando o Paraná como referência internacional no segmento.

Preocupação sanitária

Além da disputa comercial, pesa sobre a importação a preocupação sanitária. A entrada de tilápia de outros mercados pode representar risco à sanidade dos plantéis locais, especialmente pela possibilidade de introdução do vírus Tilapia Lake Virus (TiLV), associado a altas taxas de mortalidade em sistemas de cultivo. A preservação desse controle é estratégica para o Estado, que mantém reconhecimento internacional pela robustez de sua estrutura sanitária.

“O Paraná precisa proteger esse patrimônio sanitário para seguir acessando mercados exigentes, que valorizam e pagam mais por um produto seguro e de qualidade”, ressalta Meneguette. Com a nova lei, o setor ganha fôlego para planejar investimentos, ampliar a produção e manter o Estado na liderança da piscicultura brasileira, agora com regras mais claras e alinhadas à realidade do produtor local.

Mobilização contra concorrência desleal

Em entrevista à equipe de reportagem do Jornal O Paraná, o vice-presidente da PeixePR, Edmilson Zabott, fez parte da comitiva que no ano passado, se reuniu com o secretário estadual da Fazenda, Norberto Ortigata; com a Receita Estadual e participou da audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, por intermédio do deputado estadual Ricardo Arruda.