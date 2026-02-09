Cascavel - A 38ª edição do Show Rural Coopavel registrou novo recorde de público para uma segunda-feira. Neste dia 9, 61.090 pessoas estiveram em Cascavel para acompanhar as novidades apresentadas pelos 600 expositores do Brasil e exterior.

O número é maior que o registrado no primeiro dia do evento do ano passado, quando o parque recebeu 56.510 visitantes. A diferença é de 4.580 pessoas. Criado como um dia de campo em 1989, o Show Rural cresceu e se transformou em um dos principais eventos técnicos do agronegócio mundial.

As visitas seguem ainda até sexta-feira, 13, das 7h às 18h. Acesso gratuito ao parque e ao uso de vagas de estacionamento estão entre os diferenciais da mostra de tecnologia, que se destaca pela qualidade das inovações apresentadas.