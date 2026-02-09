Cascavel - A 38ª edição do Show Rural Coopavel registrou novo recorde de público para uma segunda-feira. Neste dia 9, 61.090 pessoas estiveram em Cascavel para acompanhar as novidades apresentadas pelos 600 expositores do Brasil e exterior.
O número é maior que o registrado no primeiro dia do evento do ano passado, quando o parque recebeu 56.510 visitantes. A diferença é de 4.580 pessoas. Criado como um dia de campo em 1989, o Show Rural cresceu e se transformou em um dos principais eventos técnicos do agronegócio mundial.
As visitas seguem ainda até sexta-feira, 13, das 7h às 18h. Acesso gratuito ao parque e ao uso de vagas de estacionamento estão entre os diferenciais da mostra de tecnologia, que se destaca pela qualidade das inovações apresentadas.
“Estamos muito felizes com esse resultado deste primeiro dia, que demonstra o grande interesse dos produtores rurais em conhecer novidades desenvolvidas para que eles produzam mais, com custos menores e atentos aos critérios da sustentabilidade”, comenta o presidente da Coopavel, Dilvo Grolli.
Fonte: Assessoria Show Rural