Cascavel e Paraná - Com máquinas avançando pelo campo e o calendário agrícola apertando, a safra brasileira de grãos 2025/26 começa a ganhar ritmo em diversas regiões do País. O avanço das atividades, no entanto, ocorre sob um cenário que ainda inspira atenção redobrada de produtores, cooperativas e do mercado, especialmente diante de desafios climáticos localizados que podem influenciar o desempenho final da temporada.

Até o dia 29 de janeiro, a colheita da soja alcançou 10% da área cultivada no Brasil, conforme levantamento da AgRural. O número representa uma aceleração significativa em relação à semana anterior, quando os trabalhos somavam 5%, e praticamente repete o ritmo observado no mesmo período do ciclo passado. A colheita já está em andamento em praticamente todos os Estados produtores, o que sinaliza um início mais uniforme no território nacional e favorece a logística de escoamento nos primeiros meses do ano.

Apesar desse avanço, o quadro ainda exige cautela, principalmente no Rio Grande do Sul. No Estado, cerca de 15% das lavouras permanecem na fase de enchimento de grãos, considerada decisiva para a definição do potencial produtivo. A depender do comportamento do clima ao longo de fevereiro, especialmente em relação às chuvas e às temperaturas, o rendimento da soja gaúcha pode ser consolidado ou sofrer perdas, mantendo o mercado atento às previsões meteorológicas e aos boletins técnicos.