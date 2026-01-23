Paraná - As condições climáticas registradas entre os dias 13 e 19 de janeiro contribuíram para o bom desenvolvimento das principais culturas agrícolas do Paraná. De acordo com o boletim semanal do Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab), as pancadas de chuva típicas do verão, aliadas às temperaturas elevadas, favoreceram o crescimento das lavouras e permitiram o avanço das colheitas em diversas regiões do Estado.

Após um início de semana com chuvas irregulares em várias áreas, o tempo firme predominou na quarta-feira (14), com precipitações mais concentradas no Leste. No fim de semana, novas pancadas ocorreram na maior parte do Paraná, intercaladas por períodos de sol. Já na segunda-feira (19), houve redução das instabilidades, embora as regiões Leste e Centro-Sul ainda tenham registrado maior nebulosidade.

A soja da safra 2025/26 apresenta bom desenvolvimento na maioria das áreas, com lavouras distribuídas entre as fases de floração, frutificação e enchimento de grãos. As chuvas recentes ajudaram no crescimento das plantas, mas a irregularidade das precipitações em algumas regiões mantém o alerta, especialmente em solos mais leves e áreas de plantio tardio. O início da colheita ocorre de forma pontual, com expectativa de intensificação nas próximas semanas.

O milho da primeira safra também registra desempenho positivo. Em várias regiões, a cultura já atingiu a maturação fisiológica ou está em fase final de ciclo, com produtividades dentro do esperado nas primeiras áreas colhidas. O Deral destaca que, em áreas já colhidas de feijão, avança o plantio do milho de segunda safra.