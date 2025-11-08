Brasil - Cascavel – A ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal) comemorou a reabertura do mercado da China para a carne de frango brasileira, anunciada na sexta-feira (7) pelas autoridades chinesas. A suspensão havia ocorrido após o único foco registrado — já totalmente superado — de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) na produção comercial de frango do país, em 16 de maio, no município de Montenegro (RS).

Com o controle e erradicação da enfermidade em curto prazo, o Brasil retomou rapidamente o status de livre de IAAP junto à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA). Paralelamente, o governo federal intensificou esforços diplomáticos para restabelecer o comércio com os países que haviam suspendido temporariamente as importações. O trabalho foi conduzido pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, com o apoio dos secretários Luís Rua (Relações e Comércio Internacional) e Carlos Goulart (Defesa Agropecuária), além da atuação conjunta da Presidência, Vice-Presidência e do Itamaraty.

A estratégia deu resultado. Depois da retomada pela União Europeia, a China — último grande importador que ainda mantinha restrições — reabriu oficialmente seus portos para o frango brasileiro. “Houve um trabalho técnico e diplomático exemplar, que incluiu a renegociação de certificados sanitários e a articulação entre governo e setor privado. A reabertura do mercado da China coroa o sucesso dessa ação liderada pelo ministro Fávaro e sua equipe”, destacou o presidente da ABPA, Ricardo Santin.

Até maio, mês da ocorrência do foco de IAAP, a China era o principal destino da carne de frango brasileira, com 228,2 mil toneladas embarcadas entre janeiro e maio — o equivalente a 10,4% do total exportado pelo país —, gerando receita de US$ 545,8 milhões.