Cascavel se torna palco do maior encontro feminino do agro paranaense

Cascavel - Cascavel está sendo o centro do protagonismo feminino no campo, nesta quinta-feira (04). A cidade é sede do 13º Encontro de Produtoras Rurais do Paraná, evento que reúne mais de 1,6mil mulheres ligadas ao agronegócio, vindas de diferentes regiões do estado. O encontro está acontecendo no espaço Show Rural Digital, com uma programação intensa dedicada à troca de experiências e ao fortalecimento da presença feminina no setor.

O prefeito de Cascavel, Renato Silva, acompanhado da primeira-dama, Odina Silva, marcou presença na abertura do encontro. Para ele, o papel das mulheres no agro é essencial.

“Elas são verdadeiras protagonistas. Muitas acordam cedo, ordenham, trabalham no campo, administram a família e ainda ajudam a manter a produção que alimenta o mundo. Esse encontro mostra a força e o poder das mulheres do agro, que merecem todo o nosso reconhecimento”.

Organizado pelo Sindicato Rural de Cascavel, com apoio do Sistema Faep e da Comissão Estadual de Mulheres da Faep (CEMF), o evento já se consolidou como um dos maiores espaços de mobilização feminina do agro. São 105 comissões representadas, vindas de mais de 100 cidades paranaenses.

“Cada edição cresce em relevância e participação. Muitas mulheres viajam durante a noite inteira para estar aqui, com sorriso no rosto e energia para um dia de aprendizado. Isso não tem preço”, destaca a presidente da Comissão Feminina de Produtores Rurais de Cascavel, Maria Beatriz Orso.

Protagonismo Feminino no Agronegócio

A programação inclui palestras de especialistas em diferentes áreas, com temas que vão da técnica agrícola à saúde, psicologia, política e sucessão familiar. Além do conteúdo, a estrutura montada para receber as participantes oferece café da manhã, almoço e coffee break, além de estandes de apoiadores e patrocinadores.

Atualmente, cerca de 35% das propriedades rurais são administradas por mulheres. O presidente do Sindicato Rural de Cascavel, Paulo Orso, conta que isso representa um novo momento para o setor.