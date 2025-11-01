Caravanas do Paraná vão para Brasília “pedir socorro” contra a crise do leite

A grave crise do setor leiteiro em todo o País será tema de uma audiência pública marcada para o próximo dia 4 de novembro, às 14h, no Plenário 6 do Anexo II da Câmara dos Deputados, em Brasília. O encontro foi confirmado pelo deputado federal Valdir Cobalchini (MDB-SC) e tem como objetivo reunir representantes do governo federal, produtores e entidades ligadas à cadeia produtiva do leite em busca de medidas concretas para conter o colapso econômico que ameaça milhares de famílias rurais. O evento contará com a participação de caravanas de vários municípios do Paraná.

Paraná e Santa Catarina são dois dos principais polos produtores de leite do Brasil, tem sentido com intensidade os impactos da queda nos preços pagos ao produtor, do aumento dos custos de produção e da concorrência desigual com o leite importado. O cenário, segundo Cobalchini, já é de desespero. “O produtor está à beira do colapso. Não dá mais para esperar. Ou encontramos uma saída agora, ou milhares de famílias vão abandonar a atividade”, alertou o parlamentar, que articula o debate junto à Comissão de Agricultura da Câmara.

A audiência contará com a presença de nomes de peso. Foram convidados os ministros Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais), além de representantes da Embrapa, Anvisa, Fiocruz e de diversas organizações de produtores. A expectativa é que o encontro sirva para alinhar estratégias e cobrar ações do governo federal que assegurem a competitividade e a sobrevivência da produção nacional de leite.

Entre os principais pontos de debate estarão a entrada de leite reconstituído no País, proveniente de países como Nova Zelândia, Austrália e Holanda, processado em Uruguai e Argentina antes de chegar ao Brasil. O produto chega ao mercado nacional a preços mais baixos, pressionando o setor interno. Para os produtores, trata-se de uma concorrência desleal que exige medidas urgentes de defesa comercial, como a adoção de políticas antidumping.

O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado Pedro Lupion (PP-PR), reforça que o problema atinge todo o país e tem feito vacas “irem para o gancho”, caracterizando um sinal extremo da crise.

“A situação é tão grave que as vacas estão indo para o gancho, virando carne na mesa do brasileiro. Isso é culpa de um governo que não cria uma medida antidumping para barrar a entrada de leite reconstituído. É impossível competir com o custo de produção argentino”, criticou Lupion.