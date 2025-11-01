Caravanas do Paraná vão para Brasília “pedir socorro” contra a crise do leite

A grave crise do setor leiteiro em todo o País será tema de uma audiência pública marcada para o próximo dia 4 de novembro, às 14h, no Plenário 6 do Anexo II da Câmara dos Deputados, em Brasília. O encontro foi confirmado pelo deputado federal Valdir Cobalchini (MDB-SC) e tem como objetivo reunir representantes do governo federal, produtores e entidades ligadas à cadeia produtiva do leite em busca de medidas concretas para conter o colapso econômico que ameaça milhares de famílias rurais. O evento contará com a participação de caravanas de vários municípios do Paraná.
Paraná e Santa Catarina são dois dos principais polos produtores de leite do Brasil, tem sentido com intensidade os impactos da queda nos preços pagos ao produtor, do aumento dos custos de produção e da concorrência desigual com o leite importado. O cenário, segundo Cobalchini, já é de desespero. “O produtor está à beira do colapso. Não dá mais para esperar. Ou encontramos uma saída agora, ou milhares de famílias vão abandonar a atividade”, alertou o parlamentar, que articula o debate junto à Comissão de Agricultura da Câmara.
A audiência contará com a presença de nomes de peso. Foram convidados os ministros Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais), além de representantes da Embrapa, Anvisa, Fiocruz e de diversas organizações de produtores. A expectativa é que o encontro sirva para alinhar estratégias e cobrar ações do governo federal que assegurem a competitividade e a sobrevivência da produção nacional de leite.
Entre os principais pontos de debate estarão a entrada de leite reconstituído no País, proveniente de países como Nova Zelândia, Austrália e Holanda, processado em Uruguai e Argentina antes de chegar ao Brasil. O produto chega ao mercado nacional a preços mais baixos, pressionando o setor interno. Para os produtores, trata-se de uma concorrência desleal que exige medidas urgentes de defesa comercial, como a adoção de políticas antidumping.
O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado Pedro Lupion (PP-PR), reforça que o problema atinge todo o país e tem feito vacas “irem para o gancho”, caracterizando um sinal extremo da crise.
“A situação é tão grave que as vacas estão indo para o gancho, virando carne na mesa do brasileiro. Isso é culpa de um governo que não cria uma medida antidumping para barrar a entrada de leite reconstituído. É impossível competir com o custo de produção argentino”, criticou Lupion.
Para Luciano Avatar, representante da Aperoleite, a audiência é uma oportunidade de unir forças e exigir uma resposta rápida. “É hora de erguer a voz e fazer um pedido de socorro. Se nada for feito, muitos produtores vão abandonar a atividade, e o Brasil corre o risco de perder uma de suas cadeias produtivas mais tradicionais”, afirmou.
O encontro do dia 4 promete ser tenso, mas necessário. A expectativa é que dele saiam encaminhamentos práticos para conter o avanço da crise e garantir a sustentabilidade da pecuária leiteira nacional. A mobilização de deputados, lideranças do setor e representantes governamentais mostra que o tema, finalmente, começa a ganhar a atenção que merece no centro do poder.
Preço do leite
O preço do leite cru fechou setembro com uma queda de 4,2% em relação ao mês anterior, derrubando a média nacional para R$ 2,44 por litro. A informação é Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada). O cenário é ainda mais nebuloso se comparar com o mesmo período de 2024, gerando uma queda real de 19%, com valore deflacionados pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). Segundo o Cepea, essa foi a sexta baixa consecutiva nas cotações no campo. O setor projeta que esse movimento de desvalorização deve persistir até o final do ano, tendo em vista que o mercado doméstico está bastante abastecido.
No acumulado de janeiro a setembro, as importações recuaram 4,8% frente às de 2024, mas ainda somaram 1,65 bilhão de litros equivalentes, volume considerado alto pelos agentes do setor. Já as exportações diminuíram 36,7% no mesmo período, somando 52,9 milhões de litros.
Produtores de leite protestam em rodovia
Dezenas de produtores de leite protestam da região de Pérola do Oeste, no Noroeste do Paraná, realizaram um protesto às margens da PR-323, nas proximidades do trevo de acesso a Pérola e Cafezal do Sul. A mobilização, promovida pela Aperoleite (Associação dos Produtores de Leite de Pérola), reuniu agricultores de diversos municípios vizinhos e teve caráter pacífico. O grupo cobrou do governo federal medidas que garantam igualdade tributária e condições justas de concorrência frente ao leite importado. Segundo os organizadores, a manifestação foi uma forma de dar visibilidade à grave crise do setor leiteiro em todo o país.