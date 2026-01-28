O Sistema FAEP, em conjunto com entidades como Ocepar, IDR-Paraná e a Secretaria da Agricultura (SEAB), protocolou nesta terça-feira (27) um documento técnico junto ao Instituto Água e Terra (IAT). O objetivo é solicitar ajustes urgentes nas regras de licenciamento ambiental no Paraná, visando reduzir a burocracia que hoje estagna o setor.

Impactos nas cadeias produtivas do Paraná

As atuais Instruções Normativas (INs), que regulamentam o Decreto 9.541/2025, trouxeram novos critérios que reclassificaram milhares de propriedades rurais. Essa mudança atinge diretamente as principais cadeias do estado, incluindo:

Bovinocultura;

Avicultura e Suinocultura;

Aquicultura (Piscicultura);

Projetos de Irrigação.

Na prática, a alteração normativa gerou insegurança jurídica e tornou os processos mais lentos e onerosos para o produtor rural.

O fim da agilidade do “Descomplica Rural”?

Antes das mudanças, o programa Descomplica Rural permitia que atividades de baixo impacto obtivessem a Dispensa de Licenciamento Ambiental (DLAE) de forma automática e digital. Com a nova regulamentação, o IAT passou a exigir a Licença Ambiental por Adesão e Compromisso (LAC), um processo mais complexo e caro.