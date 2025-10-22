Cascavel e Paraná - A sanidade animal está no centro das atenções no Oeste do Paraná. Nesta terça e quarta, produtores rurais, médicos veterinários, técnicos e gestores públicos têm a oportunidade de aprofundar o debate sobre brucelose e tuberculose, doenças que ameaçam não apenas os rebanhos, mas também a saúde humana e a economia da região.

Os encontros integram o Fórum Conexão: Brucelose e Tuberculose, promovido pela Câmara Técnica de Sanidade Agropecuária do Programa Oeste em Desenvolvimento, com apoio de instituições públicas e privadas do setor.

O primeiro evento ocorreu nesta terça, em Cascavel, no auditório da Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel), e o segundo, será nesta quarta, em Marechal Cândido Rondon, na Acimacar.

Mais do que uma discussão técnica, o fórum tem foco estratégico. A brucelose e a tuberculose bovina representam sérias barreiras sanitárias e comerciais, impactando a competitividade da pecuária leiteira e de corte. Além das perdas produtivas diretas — como queda na fertilidade, descarte de animais e redução na produção de leite —, as doenças podem inviabilizar exportações de produtos de origem animal. Esse inclusive é um dos temas da palestra “Principais entraves para a exportação de lácteos”, proferida por Eduardo Portugal, médico veterinário da Frimesa com longos anos de experiência no segmento da cadeia de produção leiteira. Em entrevista à equipe de reportagem do Jornal O Paraná, ele afirmou que o ponto de equilíbrio é a qualidade e o padrão da matéria-prima, a começar pelo que é feito porteira adentro. “É uma junção de fatores sanitários indispensáveis para nos tornarmos competitivos no mercado global”. Segundo ele, é preciso se readequar para alcançar a plenitude de serviços. Portugal chamou a atenção também para os cuidados que precisam ser adotados nas fronteiras, com o fortalecimento das barreiras sanitárias.