Brasil - O Brasil encerrou 2025 com o melhor desempenho da história nas exportações de carne bovina, consolidando o setor como ativo estratégico da balança comercial. Os embarques (incluindo carnes in natura, industrializadas e subprodutos) somaram 3,853 milhões de toneladas, alta de 20,7% sobre 2024. A receita saltou quase 40%, atingindo US$ 18,365 bilhões, conforme dados da Secex/MDIC compilados pela Abrafrigo.

Para a Abrafrigo, o resultado sinaliza uma mudança de patamar: o produto deixou de ser uma commodity focada em volume para mercados menos exigentes e afirmou-se como fonte de divisas para centros sofisticados. Em 2025, a carne bovina foi o segundo item mais relevante da pauta agropecuária e o quarto da pauta geral brasileira, atrás apenas de petróleo, soja e minério de ferro.

O faturamento recorde refletiu a combinação de volume crescente e valorização dos preços médios. A carne in natura, responsável por 90% das exportações, gerou US$ 16,59 bilhões (+42,3%). Ao todo, o Brasil exportou para 177 destinos, embora a concentração nos 10 principais mercados ainda represente 83,8% das receitas.