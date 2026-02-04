Cascavel e Paraná - No campo, onde tradição e tecnologia caminham lado a lado, um acessório simples virou alvo de dúvidas e debates: afinal, o produtor rural é obrigado a trocar o chapéu pelo capacete? A resposta é direta — e derruba interpretações equivocadas que têm circulado nos últimos tempos. A Norma Regulamentadora 31 (NR-31), que trata da segurança e da saúde no trabalho rural, não exige o uso de capacete nas atividades realizadas dentro das propriedades rurais, tampouco proíbe o uso do chapéu, item histórico e funcional da rotina no campo.

Em vigor desde 2005, a NR-31 estabelece que os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) devem ser definidos de acordo com os riscos identificados em cada atividade, após análise técnica das condições de trabalho. Ou seja, a norma não impõe soluções padronizadas ou generalizadas, mas orienta a adoção de medidas preventivas compatíveis com a realidade de cada propriedade.

“É preciso levar informação correta ao produtor rural. Em nenhum momento a NR-31 determina a obrigatoriedade de o produtor trocar o chapéu pelo capacete. O que a norma exige é a gestão de riscos, com bom senso e responsabilidade”, afirma o presidente da FAEP (Federação da Agricultura do Estado do Paraná), Ágide Eduardo Meneguette. Segundo ele, além de fazer parte da identidade do homem e da mulher do campo, o chapéu cumpre uma função importante na proteção contra intempéries climáticas, como sol intenso e chuva. “O chapéu faz parte da cultura do campo e também protege das condições do ambiente”, complementa.