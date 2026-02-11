Cascavel e Paraná - Reconhecido como um dos maiores eventos do agronegócio da América Latina, o Show Rural Coopavel, em sua 38ª edição, mais uma vez trouxe à Cascavel discussões sobre decisões políticas do Paraná. Oficialmente, a feira é vitrine de inovação, tecnologia e negócios para o campo. Extraoficialmente, virou o principal palco de articulações da sucessão estadual de 2026.

Foto: Luiz F. Max/SOT

Com o governador Ratinho Junior (PSD) encerrando seu segundo mandato e ensaiando uma candidatura à Presidência da República, o foco se volta inevitavelmente para quem herdará o comando do Palácio Iguaçu. E se a decisão formal pode ficar para abril, como sinalizou o próprio governador, a disputa interna já ferve nos bastidores.

O PSD está dividido, mas ainda sob controle. A sigla tem hoje três nomes colocados: Alexandre Curi, presidente da Assembleia Legislativa; Guto Silva, secretário das Cidades, e Rafael Greca, ex-prefeito de Curitiba e atual secretário de Desenvolvimento Sustentável.

Entre eles, a briga mais explícita ocorre entre Guto Silva e Alexandre Curi, ambos disputando a preferência direta de Ratinho Junior. Greca, por sua vez, atua em outra frequência: a da convicção de que, se o partido quiser vencer, precisará apostar “no melhor nome”.

Rafael Greca

Durante conversa com a reportagem do O Paraná no Show Rural, Greca afirmou liderar pesquisas internas, o que daria a ele margem de preferência aos demais. “Por enquanto eu tô na frente. Não posso contar o número porque são pesquisas internas, mas são com mais de mil entrevistas. Então tem boa segurança”, disse.

Ele ainda deixou um recado claro ao partido caso não seja o escolhido. “Isso só vai acontecer se houver no partido uma tendência suicida. Um partido político não pode ser suicida. Sempre o melhor nome é que tem que ser o candidato. Se eu não for o melhor nome, nem eu quero ser candidato. Eu não sou burro.”

Guto Silva

Se Greca aposta na biografia, Guto Silva aposta na gestão e na lealdade ao projeto Ratinho. Em entrevista ao O Paraná, Guto foi categórico ao descartar qualquer plano B. “Não estou considerando nenhuma possibilidade de ser vice, de ser senador. Estou focado num plano de governo de suceder o governador Ratinho Junior”, afirmou de forma categórica.

Ele ainda destacou a experiência dentro do próprio governo do Paraná e alinhamento com o governador Ratinho Junior. “Se fosse um time de futebol, eu já fui zagueiro, meio-campo e atacante. Conheço o Estado com profundidade; me sinto pronto para fazer uma transição estável, segura, sem ruído”, competou