AveSui reúne os protagonistas das cadeias de aves, suínos e peixes

Cascavel e Paraná - De 28 a 30 de outubro, Cascavel sedia a 24ª edição da AveSui, o maior evento brasileiro e sul-americano dos setores de avicultura, suinocultura e tilapicultura. O encontro, promovido pela Gessulli Agrimídia, terá como slogan “O Agro é o Negócio do Brasil”, e, pela oitava vez consecutiva, será no Oeste Paranaense, uma das regiões com a maior e melhor produção de proteína animal do planeta.

A AveSui terá a participação de expositores brasileiros e internacionais, além de milhares de visitantes tomadores de decisão, que já elegeram o evento como uma verdadeira vitrine de exposição dos mais avançados conhecimentos, técnicas e tecnologias para os três segmentos.

“A AveSui acontece no centro produtivo brasileiro e latino-americano de aves, suínos e peixes, onde se concentra o metro quadrado com maior produção de proteína animal”, destaca Andrea Gessulli, diretora da Gessulli Agrimídia, que promove o evento. “A AveSui escolhe Cascavel como sede da edição por seguir o legado de estar sempre perto da produção. O evento nasceu em Florianópolis, no berço da agroindústria, e hoje está há oito anos sendo realizado no Oeste Produtivo, e agora em Cascavel, a capital do agro”, complementa.

A edição 2025 da AveSui ocorre num cenário de números relevantes de produção e exportações das carnes suína e de frango, mas também de desafios que vão além das propriedades dos suinocultores e avicultores. “O evento acontece num momento bom, produtivo, mas com algumas questões geopolíticas que precisam ser discutidas. Estamos passando por algumas incertezas políticas e econômicas, e para isso é importante sempre o debate e o fortalecimento do setor”, avalia Andrea.