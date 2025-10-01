AveSui reúne os protagonistas das cadeias de aves, suínos e peixes

Cascavel e Paraná - De 28 a 30 de outubro, Cascavel sedia a 24ª edição da AveSui, o maior evento brasileiro e sul-americano dos setores de avicultura, suinocultura e tilapicultura. O encontro, promovido pela Gessulli Agrimídia, terá como slogan “O Agro é o Negócio do Brasil”, e, pela oitava vez consecutiva, será no Oeste Paranaense, uma das regiões com a maior e melhor produção de proteína animal do planeta.
A AveSui terá a participação de expositores brasileiros e internacionais, além de milhares de visitantes tomadores de decisão, que já elegeram o evento como uma verdadeira vitrine de exposição dos mais avançados conhecimentos, técnicas e tecnologias para os três segmentos.
“A AveSui acontece no centro produtivo brasileiro e latino-americano de aves, suínos e peixes, onde se concentra o metro quadrado com maior produção de proteína animal”, destaca Andrea Gessulli, diretora da Gessulli Agrimídia, que promove o evento. “A AveSui escolhe Cascavel como sede da edição por seguir o legado de estar sempre perto da produção. O evento nasceu em Florianópolis, no berço da agroindústria, e hoje está há oito anos sendo realizado no Oeste Produtivo, e agora em Cascavel, a capital do agro”, complementa.
A edição 2025 da AveSui ocorre num cenário de números relevantes de produção e exportações das carnes suína e de frango, mas também de desafios que vão além das propriedades dos suinocultores e avicultores. “O evento acontece num momento bom, produtivo, mas com algumas questões geopolíticas que precisam ser discutidas. Estamos passando por algumas incertezas políticas e econômicas, e para isso é importante sempre o debate e o fortalecimento do setor”, avalia Andrea.
Fortalecimento
“Sairemos do evento mais fortalecidos, com um debate de alto nível pela presença de grandes nomes. O legado que a AveSui sempre deixa é o fortalecimento do setor, que é encontro entre a produção e a indústria. É por isso que a realizamos no Oeste Produtivo”, finaliza Andrea. O evento tem o patrocínio das empresas Boehringer Ingelheim, Bretanha, Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná) e Faep (Federação da Agricultura do Paraná).
“Quem é Quem”
Entre as muitas atrações será realizada da nona edição do Prêmio Quem é Quem: Maiores e Melhores Cooperativas Brasileiras de Aves e Suínos. A premiação celebra, reconhece e valoriza as iniciativas das maiores e melhores cooperativas brasileiras de aves e suínos, ao premiar lideranças e resultados que transformam o cooperativismo agropecuário brasileiro. O Prêmio Quem é Quem é realizado pela Gessulli Agrimídia tendo como associação patronal a OCB – Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB).
Fóruns
A 24ª AveSui promove uma série de eventos, como os Fóruns de Inovação e Tecnologias e Startups, que terão painéis sobre automação de granjas, energias renováveis, inteligência de dados e gestão integrada, promovendo a modernização da cadeia produtiva dos segmentos. Todas as iniciativas pela melhoria e evolução das cadeias da avicultura, suinocultura e tilapicultura.
Congresso Brasileiro de Precisão na Produção Animal
O 23º Congresso Brasileiro de Precisão na Produção Animal reunirá especialistas nacionais e internacionais com conteúdo atualizado sobre biosseguridade, influenza aviária, processamento de carnes, liderança feminina, fábrica de rações, Eficiência e Sustentabilidade da Cadeia da Carne Suína. Ao todo, serão mais de 40 horas de conteúdo técnico, com foco em inovação aplicada à produção animal.