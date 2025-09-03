APEPA aponta saídas para mitigar impacto de redução de área segurada

A área coberta pelo seguro rural no Brasil deve alcançar em 2025 o menor patamar dos últimos dez anos. Diante desse cenário, a Apepa (Associação Paranaense das Empresas de Planejamento Agropecuário), apresenta quatro pontos considerados vitais para reverter a tendência. São eles: descontingenciar o orçamento deste ano, quitar o saldo devedor acumulado, ampliar os recursos para 2026 e aprovar o Projeto de Lei 2951, que cria regras estáveis para o setor. Segundo a entidade, apenas com essas medidas será possível restabelecer a confiança dos produtores e garantir a segurança alimentar do País.

“Estamos caminhando para um momento extremamente crítico. Se nada for feito, teremos a menor área segurada da última década, deixando milhares de agricultores sem proteção contra perdas”, alerta Lucas Schauff, diretor-técnico da Apepa.

Cenários possíveis

De acordo com projeções da entidade, existem três caminhos à frente para 2025. O cenário atual, com o orçamento eduzido e contingenciado, levaria o seguro rural ao pior resultado em dez anos. No cenário intermediário, se o governo liberar os recursos que hoje estão retidos, o desempenho seria semelhante ao do ano passado: baixo, mas menos desastroso. Já o cenário ideal dependeria de um investimento de R$ 1,4 bilhão. “Com esse valor, produtores e crédito agrícola estariam mais protegidos, permitindo o melhor resultado em uma década”, explica Schauff.

Impacto na produção

O efeito imediato da instabilidade no setor é a retração da oferta de seguros. A cultura da soja, a mais segurada do Brasil, corre o risco de ficar praticamente sem apoio neste ano. Isso afetaria sobretudo os pequenos e médios agricultores, que não possuem margens financeiras para absorver prejuízos. “A imprevisibilidade trava o mercado. Sem uma política estável, o produtor familiar fica vulnerável e pode perder a continuidade de sua atividade”, afirma Schauff.