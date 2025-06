Alívio: Aprovada prorrogação de prazo para ratificação de áreas na faixa de fronteira

Brasil - O prazo para ratificação de registros de imóveis rurais localizados na faixa de fronteira, situação responsável por deixar os produtores sob tensão nos últimos dias, foi prorrogado para 31 de dezembro de 2030. A flexibilidade é graças à aprovação do projeto de Lei 4497/2024, aprovado no plenário da Câmara dos Deputados.

A proposta, de autoria do deputado federal Tião Medeiros, contou com atuação ativa das entidades, em especial, da FAEP. A prorrogação evitará que proprietários rurais na faixa de fronteira percam suas terras para a União por entraves burocráticos para concluir a regularização. O projeto substitui o limite anterior, previsto na Lei 13.178/2015, que se encerraria em outubro deste ano.

A medida atende a uma demanda urgente do setor agropecuário, além de ser fundamental para a segurança jurídica no campo. Para o Sistema FAEP, que atuou ativamente na defesa do projeto, a iniciativa é decisiva para garantir o direito à propriedade, evitar prejuízos provocados por entraves burocráticos e ampliar o acesso dos produtores a políticas públicas.

“A PL é fundamental para assegurar o pleno exercício do direito à propriedade e a continuidade das atividades agropecuárias. Com essa aprovação, o Congresso dá um passo importante em direção à segurança do campo brasileiro. Agora, os produtores ganham tempo e condições mais claras para regularizar seus imóveis e manter a produção com respaldo jurídico”, destaca Ágide Eduardo Meneguette, presidente interino do Sistema FAEP.

A aprovação resulta de uma mobilização política conduzida pelo Sistema FAEP, em conjunto com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e outras federações da agricultura do país. Por meio do envio de ofícios e articulações com parlamentares de todo o país, as entidades conseguiram sensibilizar o Congresso sobre a urgência e a relevância da proposta para o setor agropecuário.