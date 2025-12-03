Cascavel e Paraná - O agronegócio brasileiro entra em 2026 com um alerta cada vez mais sonoro: a quantidade de produtores e empresas buscando proteção judicial contra dívidas continua crescendo e não dá sinais de recuo no curto prazo. O avanço do endividamento, somado à perda de margem de lucro e à sucessão de choques que pressionam o campo, consolidou um ambiente de estresse financeiro que deve atravessar mais um ano antes de qualquer trégua concreta. Mesmo assim, especialistas enxergam um horizonte de reversão apenas em meados de 2027, quando a tendência de valorização das matérias-primas agrícolas e a esperada redução do custo do dinheiro poderão aliviar o caixa das companhias rurais.

Atualmente, o setor enfrenta sua fase mais crítica desde a adoção da Lei de Recuperação Judicial. Somente no terceiro trimestre deste ano, foram registradas 443 empresas do segmento em processo de recuperação — um salto de quase 68% frente ao mesmo período do ano anterior, conforme informações do Monitor RGF, da consultoria RGF&Associados. O volume é o maior já observado para um trimestre desde o início do estudo e indica um movimento estrutural de fragilidade financeira que não se limita a um recorte regional ou a culturas específicas, mas se espalha por cadeias inteiras do agronegócio.

A consultoria aponta ainda que o agro tornou-se, proporcionalmente, o ramo econômico com mais companhias em reorganização judicial. Dos mil empreendimentos rurais ativos mapeados, 12,63 estavam sob intervenção judicial no terceiro trimestre — índice amplamente superior aos 6,49 da indústria de transformação e muito distante da média brasileira, de 2,04. “O patamar elevado não é fruto de um único fator, mas de uma combinação estrutural que amplifica os riscos”, explica Rodrigo Gallegos, sócio da RGF&Associados. Ele destaca quatro elementos centrais: a necessidade intensa de capital, que leva a dívidas volumosas; a vulnerabilidade simultânea a mudanças de preços, clima e câmbio; financiamentos desajustados ao prazo das operações; e limitações de gestão que persistem em empresas familiares.

O Monitor RGF revela também que, das oito empresas do agro que deixaram a recuperação judicial no terceiro trimestre, metade acabou não resistindo e encerrou as atividades. As demais conseguiram retomar a operação sem supervisão da Justiça, mas ainda em um cenário de forte tensão financeira. Para Gallegos, o ritmo atual de pedidos é reflexo de decisões tomadas ao longo da década passada, quando, diante de margens generosas e exportações em alta, produtores e agroindústrias ampliaram investimentos, muitas vezes ancorados em endividamento acelerado. “A partir daí, eventos climáticos severos, oscilações de mercado e pressões cambiais comprimiram receitas e elevaram custos financeiros, fazendo o passivo crescer além do previsível”, analisa.

Com a taxa básica de juros ainda em 15% e oferta restrita de crédito produtivo, ele avalia que o número de pedidos de recuperação deve continuar avançando nos próximos meses. A acomodação, segundo o especialista, só deve aparecer mais perto do fim de 2026 — e, de modo mais consistente, em 2027 — quando a Selic poderá retornar a um dígito e instrumentos de prevenção à insolvência tendem a ganhar espaço.