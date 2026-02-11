Agroindústrias familiares recebem certificação do Susaf durante o Show Rural

Cascavel - O governador em exercício Darci Piana visitou nesta quarta-feira (11) o espaço destinado à agroindústria familiar no Show Rural Coopavel, em Cascavel. Além de conhecer os produtos de pequenos produtores, Piana fez a entrega de dois certificados do Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (Susaf), política pública do Governo do Estado, além de Selos Arte, que ampliam a comercialização de produtos artesanais em nível nacional.

Durante o evento, ele destacou que a ampliação de mercado é uma estratégia fundamental para fortalecer a produção no campo e garantir renda às famílias. “Quando a gente abre mercado para o pequeno produtor, a gente gera renda, cria oportunidade e mantém as famílias no campo, produzindo com qualidade e segurança. É assim que o Paraná cresce, valorizando quem trabalha e transforma a produção em alimento para o nosso povo”, afirmou.

O Susaf, viabilizado por meio da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), permite que agroindústrias que antes só podiam vender produtos de origem animal dentro do próprio município passem a comercializar em todo o território paranaense. A medida derruba barreiras comerciais e amplia significativamente o público consumidor. Receberam o selo a agroindústria Embutidos e Defumados Espigão Azul, de Cascavel, e a Indústria de Alimentos Carlesso, de Matelândia.

O secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Marcio Nunes, explicou o impacto da certificação.

“A partir do momento que ela tem o Susaf, ela pode vender dentro de todo o Estado do Paraná. Vou dar um exemplo aqui de Matelândia, que tem 20 mil habitantes. Então o público que poderia receber esse produto era só 20 mil pessoas. Hoje pode vender para 12 milhões de paranaenses”, celebrou.

Para André Henrique Paetzold, agricultor familiar do distrito de Espigão Azul, a conquista representa anos de dedicação. “Foi uma caminhada de cinco anos de reforma, adaptações, e a gente agradece primeiramente a Deus, a agroindústria familiar, e cada tijolinho construído, para nós, vai fazer muita diferença no futuro, ainda mais podendo expandir nossas vendas”, disse.