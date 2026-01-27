Paraná - Um galho que encosta na rede elétrica pode derrubar a energia. Uma lei que transfere essa responsabilidade ao produtor rural pode derrubar muito mais: segurança jurídica, renda no campo e a lógica regulatória do setor elétrico. É com esse alerta que o agro paranaense se mobiliza para revogar a Lei Estadual nº 20.081/2019, norma que obriga proprietários rurais a realizarem o manejo de árvores — nativas ou exóticas — num raio de até 15 metros das linhas e redes de distribuição de energia.

Foto: FAEP

A reação do setor produtivo ganhou corpo nas últimas semanas. Por meio da FAEP (Federação da Agricultura do Estado do Paraná), produtores rurais pressionam a Assembleia Legislativa por uma revisão urgente da legislação, considerada desproporcional, insegura e tecnicamente inviável. Para a entidade, a lei transfere ao produtor uma atribuição que, por regra federal, é de responsabilidade da concessionária de energia elétrica.

Na avaliação da FAEP, o principal problema da lei está na terceirização indevida de uma obrigação legal. A Resolução nº 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica) é clara ao estabelecer que a poda ou supressão de árvores que interfiram nas redes de distribuição, inclusive em áreas rurais, cabe às distribuidoras de energia. No Paraná, essa função é da Copel Distribuição.

Ao deslocar essa responsabilidade para o produtor rural, a legislação estadual cria uma cadeia de riscos. O primeiro deles é financeiro: o custo do manejo, que exige mão de obra especializada, equipamentos adequados e cumprimento de normas de segurança, recairia integralmente sobre o proprietário da área. O segundo é operacional: produtores não possuem capacitação técnica para realizar intervenções próximas à rede elétrica, o que amplia o risco de acidentes graves e falhas no próprio sistema de distribuição.

Há ainda um terceiro ponto sensível: o ambiental. O Paraná está integralmente inserido no bioma Mata Atlântica, um dos mais protegidos do país. Qualquer intervenção em vegetação nativa exige licenciamento ambiental específico, análise técnica e autorização prévia do órgão competente. Ignorar esse rito pode resultar em multas pesadas, embargos e responsabilização civil e criminal.

“Essa lei cria um conflito normativo evidente. O produtor recebe uma notificação para fazer a limpeza, mas, se cortar árvores nativas sem licença, passa a responder por crime ambiental”, explica Luiz Eliezer da Gama Ferreira, técnico da FAEP e representante da classe rural no conselho de consumidores da Copel. Segundo ele, a orientação da entidade é clara: antes de qualquer intervenção, o produtor deve procurar o Instituto Água e Terra (IAT), responsável pelo licenciamento ambiental no Estado.

Regulação

A FAEP já formalizou sua posição junto aos deputados estaduais, por meio de ofício, solicitando a construção de uma solução regulatória que respeite a legislação federal, o meio ambiente e a segurança jurídica no campo. Para o presidente da entidade, Ágide Eduardo Meneguette, a forma como a lei foi concebida ignora a realidade do setor produtivo.

“A lei é desproporcional, pois impõe obrigações impossíveis ao produtor rural. Além disso, representa um retrocesso ao gerar insegurança jurídica, riscos operacionais e conflitos com a legislação ambiental vigente”, afirma Meneguette. “Uma legislação dessa natureza precisa ser construída com diálogo. É fundamental encontrar uma solução que respeite as normas federais e dê previsibilidade tanto ao agro quanto ao setor elétrico”, completa.

Embora a Lei nº 20.081/2019 preveja um prazo de carência de sete anos para sua efetiva aplicação — justamente por ainda carecer de regulamentação que defina procedimentos, multas e critérios de fiscalização —, produtores relatam que a Copel Distribuição já iniciou o envio de notificações extrajudiciais exigindo a limpeza das faixas próximas às redes.